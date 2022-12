No va más: Fernando Santos dejó de ser técnico de Portugal

Fernando Santos ha llegado a un acuerdo con la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) para abandonar el puesto de seleccionador de Portugal, según informaron varios medios locales el jueves, cinco días después de la eliminación de la Seleçao en cuartos de final del Mundial-2022 contra Marruecos (1-0).

El entrenador portugués de 68 años había afirmado el pasado sábado, al respecto de ese último partido de Copa del Mundo, que no planeaba dimitir, pero la prensa local aseguraba desde hacía varios días que los dirigentes de la FPF deseaban acortar su mandato, que en principio debía durar hasta la Eurocopa-2024.

Um 𝗟𝗲𝗴𝗮𝗱𝗼 histórico. 🏆🏆 Obrigado por tudo, Mister. 🇵🇹 #VesteABandeira



A historical 𝗟𝗲𝗴𝗮𝗰𝘆. 🏆🏆 Thank you for everything, Coach. 🇵🇹 #WearTheFlag pic.twitter.com/7emUN6LbZB