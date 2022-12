El amor de Cristiano Ronaldo por la Argentina de Messi: ¿los apoya en Catar?

Argentina está a tan solo días de disputar una nueva final de una Copa del Mundo y el apoyo al seleccionado albiceleste llega desde todas partes del planeta, por lo que muchos aficionados recuerdan un video en el que Cristiano Ronaldo, máximo rival de Lionel Messi en la última década, aseguró que ama el país sudamericano y dio sus razones.

Durante una transmisión en vivo en 2018, Cristiano Ronaldo apareció junto a su pareja Georgina Rodríguez y dos de sus hijos y aprovechó que le llegaba un saludo desde esta parte del mundo para aclarar la buena relación que tiene con los argentinos.

El astro portugués salió eliminado del Mundial de Catar a manos de Marruecos en los cuartos de final y de esta manera se despidió de las Copas del Mundo. Sin embargo, muy seguramente está atento a lo que sucede en el campeonato.

Cristiano ha sido el máximo rival de Messi a lo largo de sus carreras profesionales y los récords han quedado en las manos de este par de fenómenos en la última década, por lo que tal vez muchos aficionados pensaban que el portugués no quería a Argentina, pero todo lo contrario, CR7 tiene una buena relación con el país sudamericano teniendo en cuenta que su pareja nació allí.

Cristiano ama a Argentina

Georgina y Cristiano están juntos desde el 2016, por esta razón el cinco veces ganador del Balón de Oro tiene un cariño muy grande por Argentina, país donde nació su pareja actual.

En dicha transmisión, el exjugador del Manchester United aseguró que ama a Argentina: “¿Qué tal boludos? ¿Cómo están?”, dijo Georgina, que nació en Buenos Aires hace casi 29 años.

“Mi novia es de Argentina. Amo a Argentina. La gente piensa que no me gusta Argentina, pero me gusta mucho”, dijo el portugués en un tono bastante amable.

“Somos buena gente los argentinos, claro que siuuu”, terminó la modelo imitando la popular celebración de su pareja. ¿Apoyarán a Argentina en la final de Catar a pesar que Lionel Messi puede convertirse de esa manera en el mejor jugador de la historia de este deporte?...