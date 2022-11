¿Llegarán? Los dos 'cracks' del fútbol argentino que Comesaña tenía "listos" para Junior 2023

Este miércoles se reanudará la acción en el grupo A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, en el que Millonarios tiene la ventaja y busca dar un paso adelante hacia la final si le llega a ganar a Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas y muy atento a lo que suceda en Barranquilla entre Junior e Independiente Santa Fe.

Mientras en las toldas albiazules la ilusión está encendida, el ambiente de decepción se siente en la interna del elenco 'tiburón' que va camino a concretar un nuevo fracaso en este 2022 en el que la directiva metió 'toda la carne en el asador' para armar un verdadero 'dream team'.

Ni siquiera el regreso de Julio Comesaña en reemplazo de Juan Cruz Real fue la solución al problema y el décimo ciclo del eterno DT terminó estrellándose ante una realidad y es que en Junior las figuras no fueron suficientes si no había una identidad de juego sobre la cancha. Es más, varios de esos jugadores que llegaron como estrellas han mostrado un nivel bastante discreto y han perdido terreno en el once inicialista.

Con esa realidad, desde hace un par de semanas se rumora que en Junior habría una desbandada importante para el 2023, con Fernando Uribe y Fabián Smabueza incluidos, pero con la llegada de Arturo Reyes a la dirección técnica esos planes podrían cambiar o al menos en el caso del delantero pereirano, a quien el entrenador le pediría que se quedara para tener revancha el próximo años.

Más allá de las salidas, las directivas del cuadro 'rojiblanco' saben que el 2022 está casi concluido para ellos en cuanto a competencia se refiere y por eso ya tienen puesta la mirada en lo que será el plantel de la siguiente temporada. En esa medida, ya existirían negociaciones adelantadas para 'madrugarle' al periodo de transferencias de enero y así asegurar sus primeros refuerzos lo más pronto posible.

Los dos uruguayos que podría llegar a Junior

En marzo entrante, Sebastián Viera cumplirá 40 años de edad, por lo que en Junior ya se hacen la idea que pronto el uruguayo 'colgará los guayos', por lo que están en búsqueda de un reemplazo a la altura del ídolo. En esa tarea, quien podría suceder al arquero sería ni más ni menos que otro 'charrúa': Santiago Mele, uno de los porteros con mejor rendimiento el último año en la liga de Argentina con Unión de Santa Fe y de quien se decía también era apuntado por River Plate para hacerle competencia a Franco Armani.

De acuerdo al periodista barranquillero Juan Salvador Bárcena, Comesaña había solicitado la contratación de Mele y de Brahian Alemán, al punto de dejarlas casi listas al momento de su salida del club la semana pasada, pero con el cambio de timonel la situación podría cambiar.

Según @JuanSalvadorB, el barrejobo de Comesaña era grande, cerca de 15 jugadores, 11 no iban a ser renovados (incluye a Sambueza) e iba ocurrir una polémica para el 2023, una competencia extranjera para Viera, el ex DT tenía listos a Santiago Mele y el enganche 🇦🇷 Brahain Alemán. pic.twitter.com/Rb5Hz9FnyF — Pasión Tiburona (@PTiburona) November 21, 2022

Alemán es un volante ofensivo uruguayo que desde hace tres años es figura destacada y capitán de Gimnasia y Esgrima de La Plata. De hecho, el año pasado se especuló con que el jugador estuvo muy cerca de llegar a América de Cali, pero al final no se dio por el alto costo que pedía e 'lobo' para dejarlo salir.

El regreso de Teófilo, la ilusión juniorista

Sin embargo, Alemán y Mele no serían los únicos jugadores por los que Junior habría adelantado gestiones por petición de Julio Comesaña. De acuerdo al rograma de radio El Bordillo, que sigue muy de cerca la actualidad del 'tiburón', el exDT tenía pensado concretar el regreso de Teófilo Gutiérrez al equipo y para convencerlo le hbaría asegurado regularidad en los partidos en el Metropolitano y descanso jugando de visitante, aunque sería tenido en cuenta para los compromisos importantes.