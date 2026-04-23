Escándalo en Italia: investigan fiestas privadas de futbolistas

El servicio de fiestas y prostitución para deportistas millonarios en Italia quedó al descubierto tras una investigación judicial en Milán que involucra a la agencia MADE Luxury Concierge. Las autoridades revelaron videos, interceptaciones y pruebas sobre cómo operaba esta red que ofrecía experiencias VIP a figuras del deporte.

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El caso, que salió a la luz en abril de 2026, incluye detenciones, incautaciones millonarias y el seguimiento a decenas de clientes de alto perfil, entre ellos futbolistas de la Serie A.

¿Cómo funcionaba el servicio de fiestas para deportistas en Italia?

Según la investigación del Tribunal de Milán, la agencia se presentaba como un servicio de lujo que organizaba alojamiento en propiedades exclusivas, acceso a restaurantes y eventos privados.

Foto: redes sociales de Emanuele Buttini

Sin embargo, detrás de esa fachada se estructuraba un sistema que incluía fiestas privadas, acompañamiento de mujeres y paquetes personalizados para clientes VIP.

El modelo incluía reservas en clubes exclusivos como JustMe Milano, Pineta Milano y Tuya, donde los clientes eran recibidos con trato preferencial.

Foto: redes sociales de Emanuele Buttini

Además, se ofrecían servicios como choferes privados, chefs, alquiler de yates y acceso a espacios reservados en destinos como Mykonos o San Bartolomé.

Las autoridades señalaron que la organización también utilizaba redes sociales para promocionar sus servicios, mostrando vínculos con deportistas y generando confianza entre potenciales clientes.

¿Qué se sabe de la investigación y los implicados?

Según el diario, La Gazzetta Dello Sport, la justicia italiana ordenó la detención de los presuntos responsables, entre ellos Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, acusados de explotación de la prostitución, blanqueo de capitales y otros delitos. Durante el operativo se incautaron bienes por más de 1,2 millones de euros.

Las pesquisas también identificaron la participación indirecta de más de 70 futbolistas de la Serie A, aunque los nombres de los clientes se mantienen bajo reserva judicial. Entre los vinculados aparecen figuras que militan en clubes europeos de alto nivel, aunque no se ha precisado qué tipo de servicios contrataron.

Además, interceptaciones revelaron que incluso figuras del automovilismo y otros deportes habrían accedido a este tipo de servicios.

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El caso ha generado impacto en el deporte europeo, al exponer cómo operaban estructuras que mezclaban lujo, entretenimiento y actividades ilegales en entornos frecuentados por deportistas de élite.

El avance de la investigación podría revelar nuevos detalles sobre el alcance de esta red y sus posibles conexiones internacionales.