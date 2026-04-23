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Lorenzo viajará a ver a James Rodríguez por falta de minutos en Minnesota

Preocupación con James Rodríguez: Lorenzo lo visitará en Estados Unidos.

Lorenzo y James Rodríguez
Fotos: AFP/FCF

Noticias RCN

abril 23 de 2026
04:53 p. m.
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El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo visitará a James en Minnesota, en medio de la falta de minutos del jugador en la MLS. El encuentro se dará en los próximos días como parte de la preparación para el Mundial 2026 y la preocupación del estratega por la falta de minutos del ‘10’.

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La situación del volante genera preocupación, luego de su bajo protagonismo en Minnesota United, donde ha tenido poca participación en la temporada.

¿Por qué Néstor Lorenzo visitará a James en Minnesota?

De acuerdo con Cesar Augusto Londoño, el entrenador iniciará una gira por Estados Unidos para reunirse con varios jugadores que integrarán la lista para la Copa del Mundo. El primer destino será Minnesota, donde conversará directamente con James Rodríguez sobre su presente deportivo.

El jugador colombiano ha tenido escasa continuidad: suma 106 minutos en cuatro partidos esta temporada, tres en la Major League Soccer y uno en la US Open Cup. En sus más recientes encuentros, apenas jugó un minuto ante Portland Timbers y no tuvo acción frente a FC Dallas.

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Este panorama ha encendido alertas en el cuerpo técnico, ya que el mediocampista es considerado uno de los referentes del equipo nacional, pero su falta de ritmo podría impactar su rendimiento en competencia internacional.

¿Está en riesgo la convocatoria de James al Mundial 2026?

Aunque no hay una decisión oficial, la visita de Lorenzo apunta a evaluar el estado físico y futbolístico del jugador, así como su situación dentro del club. El objetivo es determinar si puede llegar en condiciones óptimas a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

La Selección Colombia tiene previsto iniciar su concentración a finales de mayo en territorio nacional. Posteriormente, disputará un amistoso ante Costa Rica en Bogotá, antes de viajar a Estados Unidos para continuar la preparación con un partido frente a Jordania en San Diego.

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El debut del equipo colombiano en el Mundial será el 17 de junio de 2026 ante Uzbekistán en Ciudad de México.

La situación de James Rodríguez se convierte en uno de los focos principales en la planificación de la Selección, en un momento clave previo a la definición de la lista definitiva.

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