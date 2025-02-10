El contundente mensaje de la FIFA a Trump por querer vetar sedes del Mundial 2026

La organización de la Copa Mundial de la FIFA se convirtió en el centro de un polémico rifirrafe por el Mundial 2026 entre el ente rector del fútbol mundial y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La disputa puso en tela de juicio la soberanía del torneo y obligó a la FIFA a reafirmar su autoridad. La pregunta que flota en el aire es crucial para el evento: ¿Quién manda en el Mundial 2026?

Donald Trump amenazó con quitarle las sedes a dos ciudades de Estados Unidos

El conflicto estalló después de que Trump amenazara públicamente con quitar partidos de la Copa del Mundo a ciudades estadounidenses gobernadas por "izquierdistas" si él las consideraba "inseguras".

El mandatario puso en la mira a urbes como Seattle y San Francisco, calificando a sus administradores de "lunáticos de la izquierda radical".

La respuesta desde Zúrich fue contundente. Victor Montagliani, vicepresidente de la FIFA, desestimó las declaraciones políticas, enfatizando que las decisiones sobre las sedes son competencia exclusiva del organismo rector del fútbol.

La FIFA defendió sus decisiones en el Mundial 2026

"Si tuviera que hacer algo cada vez que un político habla, ya sea un presidente, un senador o un congresista, no podría hacer mi trabajo", declaró Montagliani en una conferencia en Londres.

El directivo fue tajante al recordar que el Mundial es un torneo de la FIFA y no está sujeto a caprichos políticos.

"La FIFA toma las decisiones, es su jurisdicción. Con todo el respeto a los líderes mundiales, el fútbol les supera", sentenció, dejando claro quién manda en el Mundial 2026 en términos de logística deportiva.

Aunque Estados Unidos es coorganizador con México y Canadá (con 11 sedes en su territorio, muchas de ellas en ciudades demócratas como Nueva York, Los Ángeles y Atlanta), la FIFA tiene la última palabra.

Trump, por su parte, insistió en su amenaza, señalando que podría "mover un poco las cosas" si fuera necesario para garantizar la seguridad.

No obstante, más allá de la retórica, la situación se complica por la cercanía entre Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Si bien Trump no tiene la autoridad legal para modificar sedes, su estrecha relación con el máximo jerarca de la organización introduce un factor de incertidumbre en este rifirrafe por el Mundial 2026.

El sorteo de la Copa del Mundo se realizará en Washington, con la posible asistencia de Trump, un evento que podría sellar o reavivar la disputa sobre quién manda en el Mundial 2026.