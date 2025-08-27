CANAL RCN
Deportes

Sanción de la FIFA a Argentina por partido ante Colombia: la pagará en Eliminatorias

La FIFA sancionó a Argentina por los cantos discriminatorios en el partido ante Colombia y el castigo se aplicará en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Foto: AFP.

Noticias RCN

agosto 27 de 2025
11:29 a. m.
La Selección Colombia volvió a ser protagonista en un capítulo incómodo para Argentina.

Y es que tras el empate 1-1 en el estadio Más Monumental por la jornada 16 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, no solo quedaron la expulsión de Enzo Fernández y la tensión deportiva, sino que ahora se conoció una sanción de la FIFA por hechos extradeportivos ocurridos en ese mismo partido.

Cánticos discriminatorios y la decisión de la FIFA

De acuerdo con un comunicado de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la FIFA tomó medidas luego de que se registraran cánticos homofóbicos y discriminatorios contra la Selección Colombia en el encuentro disputado en Buenos Aires.

"En el marco de la sanción impuesta por la FIFA vinculada a cánticos homofóbicos y discriminatorios en el último partido de la Selección Argentina ante Colombia, se dispuso que la tribuna Centenario Baja será ocupada por público infantil de distintos clubes y por organizaciones no gubernamentales que impulsan una incansable lucha contra todo este tipo de acciones", indicó la AFA en su comunicado.

Además, el ente rector del fútbol mundial ordenó que un sector de la tribuna Centenario Alta exhiba una bandera con mensajes de concientización contra la discriminación en el deporte.

El castigo se aplicará en Eliminatorias

La sanción será efectiva en el próximo partido de Argentina como local en Eliminatorias, cuando enfrente a Venezuela el jueves 4 de septiembre, nuevamente en el estadio Monumental.

La AFA agregó que reforzará su compromiso contra todo tipo de actos discriminatorios.

“La Asociación del Fútbol Argentino no pierde de vista su compromiso inquebrantable luchando contra todo tipo de acto discriminatorio, xenófobo, homofóbico, antisemita y racista que no tienen lugar en la sociedad moderna que transitamos todos los que amamos este maravilloso deporte denominado fútbol”.

La medida busca no solo sancionar, sino también concientizar a la afición argentina, recordando que el fútbol debe ser un espacio de inclusión y respeto, en especial en la antesala de la recta final hacia el Mundial 2026.

