Carlo Ancelotti enciende a la afición: así habló de la Selección Colombia previo a fecha de eliminatorias

Carlo Ancelotti sorprendió al elogiar a la Selección Colombia previo a las últimas fechas de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Selección Colombia - Carlo Ancelotti

agosto 27 de 2025
10:59 a. m.
La Selección Colombia vive días decisivos en su camino al Mundial de 2026, y en medio de esa expectativa recibió un inesperado elogio.

Carlo Ancelotti, actual técnico de Brasil y uno de los entrenadores más respetados del planeta, habló sobre el nivel de los equipos sudamericanos y no dudó en mencionar a la ‘tricolor’ como una de las selecciones más competitivas del continente.

Las declaraciones del entrenador italiano se dieron en UOL Esporte, donde analizó a las principales selecciones que lucharán por un lugar en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

“Colombia también tiene muy buen fútbol”

Ancelotti, quien en septiembre afrontará su segunda fecha FIFA al mando de la ‘verdeamarela’, fue claro en destacar la riqueza futbolística de la región.

“Hay muchos países futbolísticos. Aquí en Sudamérica, todos los países —Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina— son futbolísticos. En Europa, también. Hay muchos equipos que pueden competir con nosotros. Argentina, obviamente, Ecuador y Colombia también tienen muy buen fútbol. En Europa, están Inglaterra, España, Francia, Alemania... Espero que Italia llegue al Mundial”, expresó.

Las palabras del exentrenador del Real Madrid generaron eco inmediato en Colombia, pues reflejan el reconocimiento internacional que ha ganado la Selección en los últimos años, gracias a la estabilidad de Néstor Lorenzo y a la presencia de figuras con experiencia en las ligas europeas.

Los duelos que definen el futuro de la Selección Colombia

El combinado nacional está a las puertas de dos compromisos determinantes en las Eliminatorias Sudamericanas.

El próximo 4 de septiembre recibirá a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, mientras que el 9 de septiembre visitará a Venezuela en condición de visitante.

Con una victoria ante los bolivianos, Colombia quedaría prácticamente clasificada al Mundial 2026, un objetivo que se convirtió en prioridad tras la frustración de Catar 2022.

Vea la última doble fecha de las Eliminatorias al Mundial del 2026 por la señal principal del Canal RCN y la aplicación, donde trasmitirá todos los partidos de la fecha 17 y 18 del torneo que define clasificados de Sudamérica a la cita orbital.

