El video con el que Fifa confirmó que el balón "no salió por completo" en gol de Japón

El balón que permitió a Japón marcar el gol de la victoria contra España el jueves, y que en consecuencia eliminó a Alemania del Mundial de Catar 2022, "no salió por completo", aseguró este viernes la Fifa para apoyar la decisión arbitral.

"Puede que las cámaras hayan mostrado imágenes engañosas, pero según las pruebas disponibles, el balón no había salido por completo de los límites del terreno de juego", indicó la Federación Internacional (FIFA) en un mensaje en Twitter.

En un segundo mensaje publicado en la red social, la Fifa precisó que "el segundo gol de Japón ha sido verificado por el VAR para determinar si el balón había salido de los límites del terreno de juego. Los responsables del análisis en video utilizaron la tecnología de la línea de gol para saber si el balón estaba todavía parcialmente o no sobre la línea".

La Fifa presentó igualmente un video para apoyar su explicación.

Other cameras may offer misleading images but on the evidence available, the whole of the ball was not out of play. pic.twitter.com/HKKEot0j1Y