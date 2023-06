Santa Fe, de 'capa caída' tras la eliminación de Copa Sudamericana: un referente no quiso continuar

Independiente Santa Fe no atraviesa su mejor momento. El equipo 'cardenal' no rindió con Harold Rivera y se quedaron por fuera de los cuadrangulares semifinales. Gerardo Bedoya no pudo enderezar el rumbo, duró en el cargo más tiempo del pronosticado, y sufrió la eliminación de la Copa Sudamericana. Ahora, con la llegada de Hubert Bodhert se oficializó otra mala noticia: un referente del 'león' decidió irse de la institución, a pesar de que habían llegado a un acuerdo económico.

Marlon Torres había sido uno de los pocos puntos altos del conjunto 'cardenal' en el primer semestre del 2023. Después de haber brillado en el América de Cali, el defensor barranquillero llegó a Bogotá para darle solidez a la zaga 'albirroja'. Y así fue, conformó una buena dupla con el uruguayo José Aja, la cual aprobó la hinchada de Santa Fe.

Sin embargo, este jueves, a un día de la dolorosa eliminación contra Goiás, Torres anunció su partida al Deportes Tolima. Bodhert quería contar con el atlanticense para su nuevo proyecto, pero ahora deberá buscar un reemplazante que cumpla con sus expectativas y el estilo de juego que quiere implementar.

El comunicado de Santa Fe

"Independiente Santa Fe y el defensa Marlon Torres llegaron a un acuerdo económico para su continuidad, pero el jugador ha preferido continuar su carrera deportiva en otro club. Le deseamos éxitos a Marlon en sus futuros proyectos deportivos", informó el 'expreso rojo' en su cuenta de Twitter.

¿Cuál fue el rendimiento de Marlon Torres en Santa Fe?

El exjugador de Atlético Nacional, Leones y Atlético Bucaramanga disputó diez partidos con la camiseta del 'león' (acumuló 860' minutos). Se reportó con una asistencia contra Envigado en la fecha 7 de la Liga Colombiana 2023-I.