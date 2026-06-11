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The Athletic eligió las mejores camisetas del Mundial y Colombia sorprendió en la lista

The Athletic publicó el ranking de las mejores camisetas del Mundial 2026 y Colombia logró una destacada posición. Conozca qué dijo el prestigioso medio sobre la nueva indumentaria de la Tricolor.

The Athletic eligió las mejores camisetas del Mundial y Colombia sorprendió en la lista
Foto: Adidas y Puma

Noticias RCN

junio 11 de 2026
09:17 a. m.
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El Mundial 2026 ya está en marcha y, además de la expectativa por los partidos, también hay espacio para hablar de uno de los elementos que más llaman la atención de los aficionados: las camisetas.

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Antes de la inauguración, el prestigioso portal deportivo The Athletic, perteneciente a The New York Times, publicó un ranking con las mejores equipaciones de las 48 selecciones participantes.

La clasificación fue elaborada por el periodista Nick Miller, quien evaluó factores como diseño, identidad cultural, originalidad y combinación de colores. El resultado dejó varias sorpresas, entre ellas la destacada posición de Colombia, que logró ubicarse entre las mejores del campeonato.

Ghana lidera el ranking de las mejores camisetas

El primer lugar fue para Ghana. La camiseta diseñada por Puma recibió elogios por incorporar elementos inspirados en el kente, un tradicional tejido artesanal africano relacionado con la figura de Anansi, una araña presente en el folclore del país.

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“Wow. En general, no me vuelven loco los diseños de Puma este año porque no parecen enormemente interesantes, pero esa no es absolutamente una acusación que puedas hacer contra este”, escribió Miller al referirse al uniforme ghanés.

Detrás de Ghana aparecen Brasil, Alemania, Inglaterra y Marruecos, completando el top cinco de las mejores camisetas del Mundial. Sobre la selección brasileña, el periodista aseguró que “es casi imposible arruinar la equipación de Brasil”, destacando una vez más la fuerza visual de la tradicional Canarinha.

Colombia entra en el grupo de las mejores

La Selección Colombia ocupó el puesto número 11, una ubicación que la convierte en una de las mejor valoradas de Sudamérica. El uniforme llamó la atención por su combinación de colores y por los detalles inspirados en las mariposas amarillas, símbolo asociado a la identidad colombiana.

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“La camiseta de Colombia destaca por sus colores naturales, pero esta tiene un toque especial”, señaló Miller. Además, resaltó el diseño de fondo con mariposas y la intensidad de los tonos utilizados.

Entre las selecciones sudamericanas, Argentina apareció en la posición 13, Paraguay en la 22 y Uruguay en la 35. Ecuador, por su parte, ocupó el puesto 45 y fue una de las camisetas peor calificadas del listado.

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