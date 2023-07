¿Millonarios estrenará nueva camiseta?: este es el diseño que se filtró en las redes sociales

El actual campeón del fútbol profesional colombiano regresó de Estados Unidos, luego de jugar un partido de pretemporada frente a Atlético Nacional, en donde venció 1-0 al cuadro ‘verdolaga’, con una excelsa anotación del delantero Leonardo Castro.

En su llegada a territorio colombiano, Millonarios confirmó a través de su cuenta de Twitter, que el equipo fue invitado a España a disputar el Trofeo Ciudad de Zaragoza, anteriormente llamado Memorial Carlos Lapetra. Por tal motivo, los dirigidos por Alberto Gamero jugarán el próximo 3 de agosto frente al Real Zaragoza en el escenario deportivo La Romareda.

En el ámbito deportivo, el club ‘embajador’ no descansa y quiere defender el rótulo de campeón para la siguiente temporada. En competencia oficial, Millonarios arrancará la Liga BetPlay II-2023, este sábado 15 de julio, frente al Deportivo Pasto en condición de visitante.

Millonarios contará con otra empresa de boletería

A través de un comunicado, Millonarios FC anunció en un comunicado la terminación de su contrato con Tuboleta.

¡@EntradaAmarilla bienvenidos a la Familia Azul! 🤩⚽️🔵🏟️



🤝🎫Ⓜ️ Tenemos un nuevo aliado para nuestra venta de tickets y abonos.



Pronto toda la información. #UnSoloCorazón💙 pic.twitter.com/VzpA0LLtTV — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 10, 2023

En su reemplazo, llegó Entradas Amarillas, empresa con la que los hinchas del Embajador tendrán una nueva experiencia al momento de comprar sus boletas y abonos para alentar al equipo.

Entradas Amarillas ha hecho parte de grandes eventos culturales entre esos, festivales reconocidos a nivel mundial como el Estéreo Picnic.

Filtración en redes sociales de la camiseta de Millonarios

El cuadro ‘embajador’ sigue siendo noticia, luego de consagrarse campeón con la estrella 16 en el Estadio El Campín. Además de ello, se filtró a través de las redes sociales la posible camiseta de visitante para el segundo semestre, en donde se puede apreciar los colores azul celeste con blanco y con otro diseño el nombre de uno de sus patrocinadores.

Todo indicia que está sería la nueva camiseta alternativa de #Millonarios Ⓜ️:



Recordemos que @CervezaAndinaCo renovó su imagen y seguramente las camisetas de ahora en adelante tendrán su nueva imagen.



¿Opiniones? 👀 Los leemos…



🖌️🎨: @SirAlexMillos pic.twitter.com/WILwkV1hJw — La Página Embajadora 16🌟 (@LPEmbajadora) July 11, 2023

Comentarios en las redes sociales

Al conocerse la posible camiseta de Millonarios, los internautas se pronunciaron con comentarios a favor y otros en contra.

“Hace rato no teníamos celeste a mí me gusta”. “Hermosa esa camiseta, lo mejor que he visto en años. Quincena ven a mí, esa camisa tiene que estar en mi colección”. “Pero qué cosa más divina”, mencionaron algunos seguidores a través de Twitter.

Aunque sea la misma de Schalke, no me parece nada mal que Adidas saque una camiseta similar. pic.twitter.com/8RRYp53G9S — Miguel David Nieto (@MiguelDNieto) July 11, 2023

Por otro lado, a algunos hinchas no les gustó el diseño: “Está horrible, parece un pijama”. “Ese azul pálido nada que ver”. “Ese no es el azul de Millos, los colores se deben respetar”

