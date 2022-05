Presentes en la final: figuras colombianas que se encuentran el Stade de France

Un día muy importante para el fútbol colombiano se vive este sábado 28 de mayo, teniendo en cuenta, que uno de los jugadores más importantes de la Selección Colombia, como Luis Díaz, se convierte en el primer cafetero que es titular en una final del Champions League.

Motivo por el cual, varias personas del deporte nacional se acercaron al estadio Stade de France, para acompañar al cafetero, en el juego entre Liverpool vs. Real Madrid, en una nueva final del torneo más relevante de clubes en Europa.

Uno de los que hizo presencia en territorio europeo es el extrenador de la Selección Colombia, Jorge Luis Pinto, quien, por medio de sus redes sociales, dio a conocer que estaba presente en Francia, acompañando a Luis Díaz y viviendo una nueva cita del fútbol mundial.

“Hoy estoy en el estadio de Francia viviendo este importante momento de fútbol mundial y también acompañando a nuestro paisano Luís Díaz, figura del Liverpool”, fue el mensaje de Jorge Luis Pinto en sus redes sociales

De igual forma, varias personalidades del deporte mundial, hacen presencia en la final de la Champions League, los más apetecidos son Rafael Nadal, tenista español, y Zidane, extrenador del Real Madrid, que fue captado por las cámaras, viendo a su exequipo.

