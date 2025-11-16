¡Quedó definida la final de la Copa BetPlay 2025! Este será el rival de Independiente Medellín

Atlético Nacional y América de Cali jugaron este 16 de noviembre, en el estadio Pascual Guerrero, por la vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay.

El partido inició a las 5:00 de la tarde y finalizó 2-2 con goles de Camilo Cándido, Matheus Uribe y Adrián Ramos.

Fue así como quedó definido el rival de Independiente Medellín, que ya había vencido a Envigado y se había clasificado a la final.

¡Todo listo! Atlético Nacional e Independiente Medellín jugarán la final de la Copa BetPlay 2025

A pesar del empate en Cali, Atlético Nacional se instaló en la final de la Copa BetPlay 2025 debido a que había conseguido una ventaja importante en el Atanasio Girardot.

En la ida, los dirigidos por Diego Arias golpearon al 'diablo' con goles de Juan Bauzá, Matheus Uribe, Juan Rengifo y Alfredo Morelos. Mientras tanto, el descuento americano fue de Yojan Garcés.

De esa manera, Atlético Nacional se impuso 6-3 en el marcador global y enfrentará a Independiente Medellín, su clásico rival, en el partido definitivo.

Sin embargo, hasta el momento, la Dimayor no ha confirmado cuándo se jugarán los partidos de ida y vuelta de la gran final de la Copa BetPlay 2025.

Estos fueron los golazos en el partido entre América de Cali vs. Atlético Nacional, en la semifinal de vuelta de la Copa BetPlay 2025

En el cierre del primer tiempo y tras un gol anulado, Atlético Nacional abrió el marcador por intermedio de Cámilo Cándido. Juan Bauzá avanzó por la banda izquierda, esperó a que el lateral uruguayo corriera a espalda de la defensa del América de Cali y se la entregó para que el 'charrúa' rematara cruzado.

Después, en el minuto 62, el VAR llamó al árbitro para que se percatara de una sujeción que se presentó en el área de Atlético Nacional y luego de que se confirmó el penalti, Adrián Ramos remató a la mano derecha de Harlen Castillo y celebró el 1-1.

Pero, seis minutos más tarde, Matheus Uribe se juntó con Andrés Salazar, remató de media distancia y venció a Jorge Soto.

No obstante, en el ocaso del partido, Adrián Ramos volvió a aparecer para impedir la derrota de América de Cali en la vuelta.