CANAL RCN
Deportes

La viral celebración de Edwin Cardona tras gol con Atlético Nacional a Águilas Doradas

Edwin Cardona le dio el triunfo a Atlético Nacional sobre Águilas Doradas desde el punto penal, anotación que sirvió para homenajear a su perro Chewin.

Edwin Cardona con Atlético Nacional
Foto: captura de pantalla Win Sports

Noticias RCN

noviembre 09 de 2025
12:50 p. m.
Atlético Nacional venció 2-1 a Águilas Doradas en el marco de la fecha 19 de la Liga BetPlay 2025, un resultado que favoreció a clubes como América de Cali e Independiente Santa Fe.

Con este resultado, el conjunto Verdolaga llegó a 35 puntos y aseguró su clasificación a los cuadrangulares semifinales, mientras que los de Rionegro bajaron a la décima posición.

Edwin Cardona es tendencia por celebración

Con goles de Juan Bauzá al 13', Edwin Cardona al 49' de tiro penal, Atlético Nacional venció 2-1 Águilas Doradas. Más allá del resultado, se volvió tendencia la celebración de Edwin Cardona, la cual fue dedicada a su perro, que falleció hace unos días.

Cardona, una vez venció a Wuilker Fariñez desde los 12 pasos, se fue al camerino y recibió una camiseta, para homenajear a su perro con un mensaje que decía: “Siempre te amaré, mi gordo. Chewin”, se lee en la prenda.

Cabe recordar que, a través de sus historias, se conoció que el pasado 1 de noviembre Cardona había perdido a su gran amigo perruno, Chewin.

