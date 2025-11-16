CANAL RCN
Deportes

¿Era expulsión? Esta fue la fuerte patada que recibió Marino Hinestroza vs. América y causó polémica

Marino Hinestroza tuvo que ser atendido, pero el cuerpo arbitral determinó que no se tenía que mostrar la tarjeta roja. Vea el video.

Foto: captura de pantalla del video.

Noticias RCN

noviembre 16 de 2025
06:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Atlético Nacional y América de Cali están jugando en el Pascual Guerrero, por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay.

En Medellín, el 'verde paisa' se impuso 1-4 y en Cali, por ahora, también está consiguiendo la victoria con marcador parcial de 1-2.

¿América de Cali puede soñar con la remontada ante Nacional? Esto dice el historial
RELACIONADO

¿América de Cali puede soñar con la remontada ante Nacional? Esto dice el historial

Al minuto 45+3, Camilo Cándido, el lateral de Atlético Nacional, anotó el 0-1. Sin embargo, en el minuto 62, América encontró el empate con una anotación de penal de Adrián Ramos.

Pero, el partido duró poco 'en tablas' debido a que Matheus Uribe, al minuto 68, remató de media distancia y celebró el 1-2 con el que Atlético Nacional está ganando 6-2 en el marcador global.

No obstante, más allá de los goles y el resultado abultado, en el minuto 48 se presentó una jugada que causó polémica y de la que aún se sigue hablando. ¿Era de expulsión?

Video: esta fue la patada que recibió Marino Hinestroza vs. América de Cali, en Copa BetPlay, y reclamó como roja Atlético Nacional

En el inicio del segundo tiempo, Marino Hinestroza avanzó a toda velocidad, intentó driblar a Nicolás Hernández, pero se fue resbalando y cayó al piso.

No obstante, durante la caída, el central de América de Cali que en el pasado jugó en Atlético Nacional, lanzó su pie izquierdo hacia atrás y alcanzó a impactar al extremo a la altura de la garganta.

Fue así como Marino Hinestroza quedó tendido en el terreno de juego e, incluso, tuvo que ser sacado en camilla.

Sin embargo, los árbitros determinaron que no hubo mala intención y que no se debía mostrar la tarjeta roja.

La jugada fue la siguiente:

Atlético Nacional y América de Cali también se encontrarán en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II 2025

El jueves 13 de noviembre de 2025, se definieron los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II 2025 y se realizó el sorteo para conocer los grupos.

¡Atlético Nacional ya habría tomado una decisión con Alfredo Morelos! ¿Cuál sería?
RELACIONADO

¡Atlético Nacional ya habría tomado una decisión con Alfredo Morelos! ¿Cuál sería?

De esa manera, la suerte determinó que Atlético Nacional y América de Cali integrarán el grupo A junto a Junior de Barranquilla e Independiente Medellín.

Su primer enfrentamiento será el jueves 20 de noviembre de 2025, en el Atanasio Girardot, a partir de las 7:30 de la noche.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

¡Alarma en Colombia! Estas son las graves sanciones que podría haber por pelea vs. Francia en el Mundial Sub-17

Selección Colombia

¡Así quedó la Selección Colombia en el ranking FIFA tras la agónica victoria vs. Nueva Zelanda!

Selección Colombia

ATENCIÓN: el partido entre la Selección Colombia vs. Australia tuvo un cambio de último momento

Otras Noticias

Disidencias de las Farc

Reclutamiento de menores en Colombia: un panorama cada vez más crítico

El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes sigue siendo una de las formas de violencia más graves y dolorosas que enfrenta el país.

Chile

Habrá segunda vuelta en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast se enfrentarán en diciembre

Con el 52,39% del conteo realizado, Jeannette Jara había obtenido un 26,58% de los votos y José Antonio Kast, el 24,32%.

Artistas

Reconocida exreina colombiana confesó que sufrió un angustioso accidente y que su vida estuvo en peligro

Cuidado personal

Riesgos de aguantar las ganas de miccionar: expertos explican sus consecuencias

Criptomonedas

Wallib impulsa el uso diario de criptomonedas y proyecta expansión regional