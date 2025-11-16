¿Era expulsión? Esta fue la fuerte patada que recibió Marino Hinestroza vs. América y causó polémica

Atlético Nacional y América de Cali están jugando en el Pascual Guerrero, por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay.

En Medellín, el 'verde paisa' se impuso 1-4 y en Cali, por ahora, también está consiguiendo la victoria con marcador parcial de 1-2.

Al minuto 45+3, Camilo Cándido, el lateral de Atlético Nacional, anotó el 0-1. Sin embargo, en el minuto 62, América encontró el empate con una anotación de penal de Adrián Ramos.

Pero, el partido duró poco 'en tablas' debido a que Matheus Uribe, al minuto 68, remató de media distancia y celebró el 1-2 con el que Atlético Nacional está ganando 6-2 en el marcador global.

No obstante, más allá de los goles y el resultado abultado, en el minuto 48 se presentó una jugada que causó polémica y de la que aún se sigue hablando. ¿Era de expulsión?

Video: esta fue la patada que recibió Marino Hinestroza vs. América de Cali, en Copa BetPlay, y reclamó como roja Atlético Nacional

En el inicio del segundo tiempo, Marino Hinestroza avanzó a toda velocidad, intentó driblar a Nicolás Hernández, pero se fue resbalando y cayó al piso.

No obstante, durante la caída, el central de América de Cali que en el pasado jugó en Atlético Nacional, lanzó su pie izquierdo hacia atrás y alcanzó a impactar al extremo a la altura de la garganta.

Fue así como Marino Hinestroza quedó tendido en el terreno de juego e, incluso, tuvo que ser sacado en camilla.

Sin embargo, los árbitros determinaron que no hubo mala intención y que no se debía mostrar la tarjeta roja.

La jugada fue la siguiente:

Atlético Nacional y América de Cali también se encontrarán en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II 2025

El jueves 13 de noviembre de 2025, se definieron los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II 2025 y se realizó el sorteo para conocer los grupos.

De esa manera, la suerte determinó que Atlético Nacional y América de Cali integrarán el grupo A junto a Junior de Barranquilla e Independiente Medellín.

Su primer enfrentamiento será el jueves 20 de noviembre de 2025, en el Atanasio Girardot, a partir de las 7:30 de la noche.