Video | Fotógrafo oficial de Estudiantes llora desconsolado tras la histórica clasificación a la final de Libertadores

Estudiantes de La Plata logró una épica clasificación a la final de la Copa Libertadores después de eliminar a Flamengo en el mítico estadio Maracaná; después de que los dos partidos de la serie terminaran en empate, la clasificación se debió definir desde el punto penal y con una brillante actuación del arquero Fernando Muslera, que atajó tres penales, sellaron el pase a la final de Montevideo.

Cerca de 4 mil hinchas argentinos se hicieron presentes en el estadio de Río de Janeiro y disfrutaron de la histórica clasificación de su equipo; sin embargo, una de las imágenes más emotivas y virales tras la clasificación se la llevó el fotógrafo oficial del club ganador de la noche, que vivió todo desde el campo de juego como un hincha más.

Fotógrafo oficial de Estudiantes llorando tras clasificación de su equipo

La cuenta oficial de la Conmebol Libertadores publicó una serie de videos grabados desde el campo de juego del Maracaná en los que se destaca uno del fotógrafo oficial del Club Estudiantes, Nahuel Hernando; hinchas del club argentino empezaron a etiquetarlo rápidamente reconociendo su labor.

En el video se observa al fotógrafo llorando desconsoladamente después del triunfo de su equipo mientras intenta seguir haciendo su trabajo a ras de cancha y con los jugadores celebrando delante de él; con la cámara en una mano y el teléfono móvil en la otra, trata de registrar el festejo de los jugadores ganadores, pero la emoción pudo más en ese importante momento.

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Hinchas reconocieron su trabajo en redes sociales

Muchos comentarios positivos empezaron a resaltar en el video publicado por la cuenta de la Libertadores, en el que mencionaban al fotógrafo y resaltaban su trabajo con el club; "muy pocos sienten el trabajo como él" o "es uno más y deja todo siempre", fueron algunos de los comentarios para Nahuel.

"Perdón, soy esto. Siempre agradecido por el lugar en donde estoy", fue la respuesta del trabajador que se hizo viral y que ahora podrá vivir una final continental fotografiando a los jugadores de su equipo.