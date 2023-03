¡No solo pasa en Colombia! Flamengo transfirió 350.000 euros a la persona equivocada

Para nadie es un secreto que antes de realizar una consignación de alta sumas de dinero es recomendable verificar los datos del destinatario, pues en varias oportunidades, un error puede hacer que la plata le llegue a la persona equivocada y tenga de volver a pagar. Como es el caso de Flamengo que por un error consignó 350.000 euros a la persona equivocada.

La historia comenzó en enero, el equipo brasileño vendió a João Gomes al Wolverhampton de la Premier League, y como parte de la negociación, el conjunto brasileño debía consignarle al volante la suma de 350.000 euros, como parte de la venta de sus derechos deportivos al equipo de Inglaterra.

Fue ahí donde se cometió el grave error, pues la persona encargada de realizar la consignación no se dio cuenta de que le dio el dinero a otro João Gomes, el cual hace parte de la plantilla del equipo brasileño, pero de básquet y que se vio sorprendió al ver esa gran cantidad de dinero en su cuenta personal.

“Mi madre me mandó un mensaje preguntando por un dinero que enviaba Flamengo. Tenía miedo porque hasta ese momento no sabía de dónde había salido. Mi representante me dijo que tenga cuidado porque alguien podría estar usando mi cuenta para lavar dinero", reveló el João Gomes basquetbolista, según el Daily Mail.

Luego de cuatro días, Flamengo que se dio cuenta de que le envió el dinero a la persona equivocada, pues lo más curioso es que el basquetbolista tiene el mismo nombre que el jugador del Wolverhapton: João Víctor Gomes da Silva, lo que habría generado la confusión en la persona que realizó la consignación.

Le puede interesar: Flamengo pone su mirada en Matheus Uribe

¿Flamengo perdió el dinero?

A penas se dio a conocer el error, Flamengo se puso en contacto con la Justicia y con el jugador de básquet, quien sin ningún problema se ofreció a devolver el dinero y poder esclarecer este grave error del club brasileño.

“Parece que hubo un error grave por parte del Flamengo al transferir una gran cantidad de dinero de la cual el atleta João Víctor Gomes da Silva es el beneficiario. La otra persona, con el mismo nombre y con otra inscripción en el Registro de Persona Física, tiene la obligación de devolver la cantidad depositada por error, en protección de la buena fe objetiva y para evitar el enriquecimiento injusto", avisó la Jueza Federal Geraldine Vital.