Leonel Álvarez habló sobre su futuro y la posibilidad de dirigir a Atlético Nacional

Leonel Álvarez confirmó que ha tenido conversaciones con el presidente de Atlético Nacional y no descarta dirigir al equipo en el futuro, aunque por ahora sigue comprometido con Atlético Bucaramanga.

Leonel Álvarez Atlético Nacional
FOTO: Atlético Bucaramanga

Noticias RCN

octubre 21 de 2025
07:51 a. m.
El nombre de Leonel Álvarez volvió a sonar con fuerza en el entorno de Atlético Nacional.

El actual técnico del Atlético Bucaramanga y exjugador histórico del equipo paisa habló sobre su relación con el presidente del club verdolaga, Sebastián Botero, quien recientemente aseguró que no existe ningún tipo de veto hacia el entrenador antioqueño.

No hay veto para Leonel Álvarez: la versión desde Atlético Nacional

Durante una rueda de prensa, Sebastián Botero dejó claro que las puertas están abiertas para todos los técnicos que puedan aportar al proyecto deportivo de Nacional.

“Nosotros no tenemos vetos con nadie y, como decía, depende mucho de los momentos. Hay muchos técnicos que están ocupados y por eso no pueden ser tenidos en cuenta en un momento particular”, señaló el dirigente, dejando entrever que la posibilidad de contar con Leonel no está descartada.

Estas declaraciones rompieron con el rumor de un supuesto distanciamiento entre el exvolante y la dirigencia del cuadro paisa, avivando las especulaciones sobre un posible regreso del antioqueño al banquillo del equipo con el que fue campeón como jugador.

Leonel Álvarez no descarta dirigir a Nacional

En diálogo con ESPN, Leonel Álvarez se refirió al tema con mesura, pero también con evidente orgullo por ser tenido en cuenta. “Cualquier entrenador estaría interesado en dirigir a un equipo y más a Nacional”, afirmó.

Además, confirmó que ha tenido acercamientos con el presidente. “No había tenido tanta cercanía con el presidente de Nacional como hoy. Me ha invitado a varios lugares y no he podido porque tengo una responsabilidad grande. Hemos tenido diálogos y han querido contar conmigo”, confesó.

Por ahora, el técnico se mantiene enfocado en su presente con Atlético Bucaramanga, equipo con el que tiene contrato vigente.

"Hoy estoy con Atlético Bucaramanga y tenemos más tiempo de contrato. El cariño es enorme. Solo puedo estar agradecido porque no cualquier entrenador suena para Nacional”.

