Néstor Lorenzo y su molestia antes de enfrentar a Venezuela: “Esa gente le hace mal al fútbol colombiano”

La Selección Colombia ya aseguró su clasificación al Mundial 2026, pero en la previa del partido contra Venezuela por la fecha 18 de las eliminatorias, el técnico Néstor Lorenzo dejó ver su molestia durante la rueda de prensa oficial.

El entrenador argentino estuvo acompañado por el portero Camilo Vargas y respondió a las inquietudes de los periodistas, aunque una pregunta en particular encendió su incomodidad.

Lorenzo se incomodó con las críticas

Al estratega se le consultó por los objetivos de la Tricolor en la próxima Copa del Mundo, y su respuesta fue contundente.

"El apostador al fracaso es la persona que habla mal a priori viendo la situación que se inició no de la mejor manera. El Mundial pasado no fuimos y ¿este tenemos que ser campeones?", señaló.

Enseguida, Lorenzo criticó a quienes generan rumores alrededor del combinado nacional.

"Ganamos el otro día y seguían preguntando por lo de Durán. ¿Quién no tiene claro lo de Durán? Y siguen hablando de que nos peleamos en el vestuario. Esa gente le hace mal al fútbol colombiano".

El DT fue enfático en pedir mesura: "La honestidad está en tener los pies en la tierra y trabajar para ganar siempre y en todo lugar. No voy a prometer que vamos a ser campeones del mundo, pero sí vamos a pelearla. Ojalá lo hagamos de la mejor manera y volvamos con la Copa".

¿Juanfer y James juntos en la cancha?

En medio de la conferencia también se le consultó si Juan Fernando Quintero y James Rodríguez podían compartir titularidad.

La respuesta del entrenador fue táctica: "Son dos grandes jugadores, pero un equipo se arma con combinación de características. Son parecidos, por eso uno reemplaza al otro, aunque sí pueden jugar juntos".

Colombia enfrentará a Venezuela con la tranquilidad de la clasificación, pero con la presión de seguir construyendo un proyecto sólido rumbo al 2026.