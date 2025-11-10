Selección Colombia confirmó su titular para el duelo definitivo con España por el Mundial Sub20

Este sábado, la Selección Colombia se jugará la vida en busca del paso a la semifinal del Mundial de la categoría Sub20. El rival de turno para la tricolor será España, una de las selecciones que ha mostrado altibajos durante este certamen.

La selección ibérica viene de dejar en el camino a Ucrania tras vencerla por la mínima diferencia. Sin embargo, en la fase de grupos, la roja pasó penas y clasificó como una de las mejores terceras.

Por su parte, Colombia viene de hacer una fase de grupos donde quedó como líder de su zona. En los octavos de final, los dirigidos por César Torres se mostraron sólidos al vencer por 3-1 a Sudáfrica.

Formación titular de Colombia ante España

De cara al duelo que tomará inicio a las 3 de la tarde, la Selección Colombia definió el once titular para medirse con los ibéricos.

El técnico César Torres se mantuvo en la formación que ha venido dándole resultados positivos.

En el arco irá Jordan García, quien se ha mostrado sólido bajo los tres palos. La zona defensiva estará compuesta por Carlos Sarabia, Julián Bazán, Yeimar Mosquera y Juan Arizala.

En la mitad de la cancha, Elkin Rivero, Jordamn Barrera y Kener González estarán. Finalmente, en el ataque será compuesto por Neyser Villarreal, Oscar Perea y Joel Canchimbo.