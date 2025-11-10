CANAL RCN
Deportes

Selección Colombia confirmó su titular para el duelo definitivo con España por el Mundial Sub20

La tricolor se juega sus cartas ante la campeona del mundo.

Selección
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 11 de 2025
02:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este sábado, la Selección Colombia se jugará la vida en busca del paso a la semifinal del Mundial de la categoría Sub20. El rival de turno para la tricolor será España, una de las selecciones que ha mostrado altibajos durante este certamen.

La selección ibérica viene de dejar en el camino a Ucrania tras vencerla por la mínima diferencia. Sin embargo, en la fase de grupos, la roja pasó penas y clasificó como una de las mejores terceras.

Amistoso entre Colombia y México tendría inesperado cambio de horario a última hora: esta sería la razón
RELACIONADO

Amistoso entre Colombia y México tendría inesperado cambio de horario a última hora: esta sería la razón

Por su parte, Colombia viene de hacer una fase de grupos donde quedó como líder de su zona. En los octavos de final, los dirigidos por César Torres se mostraron sólidos al vencer por 3-1 a Sudáfrica.

Formación titular de Colombia ante España

De cara al duelo que tomará inicio a las 3 de la tarde, la Selección Colombia definió el once titular para medirse con los ibéricos.

El técnico César Torres se mantuvo en la formación que ha venido dándole resultados positivos.

En el arco irá Jordan García, quien se ha mostrado sólido bajo los tres palos. La zona defensiva estará compuesta por Carlos Sarabia, Julián Bazán, Yeimar Mosquera y Juan Arizala.

En la mitad de la cancha, Elkin Rivero, Jordamn Barrera y Kener González estarán. Finalmente, en el ataque será compuesto por Neyser Villarreal, Oscar Perea y Joel Canchimbo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia vs. España por el Mundial Sub-20: véalo en directo

Fútbol

Amistoso entre Colombia y México tendría inesperado cambio de horario a última hora: esta sería la razón

Luis Díaz

Así va Luis Díaz en la tabla de goleadores históricos de la Selección Colombia

Otras Noticias

Disidencias de las Farc

Dos hermanos fueron víctimas de un artefacto explosivo de las disidencias en Antioquia

A uno de los menores le amputaron una de sus manos. La familia pidió reserva con la información.

Gaza

Entre las balas y el peligro: periodista relata cómo fue cubrir la guerra en Gaza

Un periodista que cubrió los dos años de guerra en la Franja de Gaza relató a Noticias RCN lo que fue vivir en medio de la incertidumbre, el hambre y la muerte.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 11 de octubre de 2025

YouTube

Tiny Desk de '31 Minutos' rompe récord en YouTube y sorprende con su sátira migratoria y crítica política

Alcaldía de Bogotá

¿Quiere donar sangre, órganos o tejidos? Así puede hacerlo