Presidente de Fortaleza sobre venta de acciones a Ospina y Cuadrado: "Eso no es cierto"

Mientras la atención del país entero está volcada al debut de la Selección Colombia en la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de 2026, hubo una noticia en las últimas horas que convulsionó al fútbol colombiano.

Según información de Blu Radio, David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado y Lucas Jaramillo, se unieron para convertirse en accionistas mayoritarios de Fortaleza, de la segunda división del FPC. El fundador y actual dueño de la institución es Carlos Barato, quien ha hecho una labor ejemplar convirtiendo al equipo en una verdadera estructura deportiva, como varios de los mejores clubes del mundo (guardando proporciones).

Según detalló dicho medio, los dos jugadores y el empresario de futbolistas compraron más del 50% de las acciones, sin embargo, desde el propio club niegan cualquier negocio.

Fortaleza niega venta de acciones a Ospina, Cuadrado y Jaramillo

Carlos Barato habló con NoticiasRCN.com y aseguró que "NUNCA hemos contemplado vender. Recuerden que nuestro proyecto es sui géneris. No solo somos una ficha de equipo profesional, sino que tenemos cuatro Nit en proyecto integral. Estos son: Fortaleza FC SAS (Profesional), Fortaleza Ceif (Esal), CEIF fútbol club (Esal) y el Colegio (para los jóvenes talentos)".

"Eso no es cierto (la venta). Hay algunos ajustes, unos cambios que sí se estarán realizando a partir de 2024, pero no tienen que ver con venta del club. Son ajustes accionarios que se van a hacer en aras de seguir creciendo, pero no es cierto esto que dicen de David y de Juan Guillermo. Lucas Jaramillo sí es alguien de la casa, asesora en algunos comités a los cuales lo invitamos y es muy bienvenido. De hecho, el que lo invita soy yo mismo, lo conozco hace muchos años y tenemos una gran relación, nos ha ayudado crecer con sus asesorías y su participación", le detalló a este portal.

De hecho, Barato comentó que a Jaramillo lo conoció hace varios años cuando jugaba en Independiente Santa Fe, y que junto con Juan Carlos Toja y Jairo Suárez, también exfutbolistas 'cardenales', han trabajado para el crecimiento de Fortaleza.

En pro de esa visión de proyecto integral que Carlos Barato y demás directivos de Fortaleza han trabajado a lo largo de los años, confesó que "pronto anunciaremos una nueva incursión en otra modalidad deportiva. Somos más que un club de fútbol".

En esta misma línea, Lucas Jaramillo le negó a Semana cualquier intención de comprar algún porcentaje de Fortaleza junto a David Ospina y Juan Guillermo Cuadrado. En tanto, ninguno de los dos futbolistas se han pronunciado acerca de esta información.

