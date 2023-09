Juan Cruz Real renunció a la dirección técnica del Deportes Tolima

La situación del Deportes Tolima durante la presente temporada es cada vez más crítica, pues a pesa de tener algunos resultados positivos y estar peleando un cupo dentro de los ocho mejores del balompié nacional, se dio a conocer que Juan Cruz Real, no será más el estratega del equipo de la ciudad de Ibagué tras la derrota frente al Deportivo Pereira.

Luego de lo ocurrido en el gramado del estadio Manuel Murillo Toro, Juan Cruz Real anunció en rueda de prensa que tomó la decisión de renunciar a su cargo de entrenador del ‘Vinotinto & oro’, teniendo en cuenta la situación que se vive en la ciudad y sobre todo por lo ocurrido en las últimas jornadas del balompié nacional.

“Hoy siento que el equipo no nos está dando la repuesta futbolística y creo que lo más honesto es decir al club que empiece otro proceso, que venga alguien que pueda intentar lo que ocurrió el año pasado y que pueda ingresar al grupo de los ocho”, agregó el estratega argentino en rueda de prensa.

Además, agradeció al club por la oportunidad que le dio durante estos meses que estuvo dentro de la institución, dejando claro que siempre intentó dar lo mejor para que el equipo pudiera estar en lo más alto del fútbol colombiano, pero que a veces los resultados deportivos no acompañaron el trabajo realizado en las sesiones de entrenamientos.

“Quiero agradecerle mucho al club. Tiene un gran presidente, tiene una estructura muy linda y opino que los futbolistas están en un club que les brinda todo (…) Lastimosamente hoy me despido por errores que no podemos cometer y uno tiene que ser responsable con la institución”, finalizó Juan Cruz Real.

Vale mencionar que Juan Cruz Real logró disputar 17 partidos oficiales con el Deportes Tolima, dejando un saldo de cuatro victorias, ocho empates y cinco derrotas.

“Estamos en construcción”: declaraciones de Juan Cruz Real

El pasado martes 29 de agosto, Juan Cruz Real dio a conocer a todos los medios de comunicación que el equipo se encontraba en proceso de construcción, dejando claro que a pesar de que los resultados no se habían dado, él sentía un gran respaldo por la junta directiva del equipo de la ciudad de Ibagué.

“En los clubes que he estado en Colombia he sentido respaldo y ahora en Tolima también (…) Estamos evolucionando la idea de juego, entendimiento y competitividad que debemos tener. Tenemos que mejorar la eficacia porque creamos demasiado. Este equipo en el último año no le tocó clasificar, ni conseguir cosas que venía acostumbrando a su gente. Estamos convencidos de la decisión que tomamos y estamos en la reconstrucción, que es volver a lograr que el equipo sea muy competitivo y vuelva a quedar como le pasó en los últimos 8 o 10 años. Estamos en el proceso y contentos de ver como el grupo trabaja, de ver la visión de la dirigencia, a donde quiere llevar el equipo y esto es construir permanentemente”, aseguró el estratega argentino.

Además, agregó: “Nosotros la ilusión que tenemos es hacer un equipo competitivo nuevamente y lograr la clasificación. Luego soñar con cosas más importantes. Queremos llegar a la final, pero hay muchos pasos que dar, tenemos que ir día a día construyendo ese equipo competitivo del que hablamos”.