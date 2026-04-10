Murió histórico miembro del Once Caldas que ganó la Libertadores

El fútbol colombiano está de luto tras la muerte de Carlos Alberto Osorio Duque, histórico médico del Once Caldas y pieza clave en el título de la Copa Libertadores 2004. Su trayectoria de más de cinco décadas en el deporte nacional dejó una huella profunda en el fútbol y el ciclismo.

El deporte colombiano despidió este viernes 10 de abril a Carlos Alberto Osorio Duque, uno de los profesionales de la salud más influyentes en la historia deportiva del país. Reconocido por su labor con el Once Caldas, el médico fue parte fundamental del equipo que logró la histórica Copa Libertadores en 2004, un hito sin precedentes para el club de Manizales.

Esta triste noticia generó múltiples reacciones en el entorno deportivo, especialmente en Caldas, donde Osorio desarrolló gran parte de su carrera. Su fallecimiento se produjo en la madrugada del viernes en su residencia en Manizales.

¿Quién fue Carlos Alberto Osorio y cuál fue su aporte al Once Caldas?

Carlos Alberto Osorio Duque dedicó más de 36 años al Once Caldas, consolidándose como líder del departamento médico del club.

Su trabajo fue determinante en la preparación física y recuperación de los jugadores, especialmente durante la campaña que llevó al equipo a conquistar la Copa Libertadores de América en 2004.

Aquel título es considerado uno de los mayores logros del fútbol colombiano, no solo por la dimensión del torneo, sino por haber sido conseguido por un club que no figuraba entre los favoritos. En ese proceso, el rol del equipo médico fue clave para sostener el rendimiento competitivo.

Además de su paso por el fútbol, Osorio tuvo una destacada trayectoria en el ciclismo. Fue presidente de la Liga Caldense de Ciclismo en la década de 1980 y formó parte de estructuras como Pilas Varta y Café de Colombia, equipos pioneros en la participación de ciclistas colombianos en competencias europeas como el Tour de Francia, la Vuelta a España y el Giro de Italia.

Su experiencia también lo llevó a integrar procesos con selecciones nacionales, acompañando delegaciones colombianas durante más de 50 años en diferentes escenarios internacionales.

¿Cómo será la despedida y qué legado deja en el deporte colombiano?

El fallecimiento del médico, que según versiones no oficiales estaría relacionado con un cáncer gastrointestinal, ha generado un ambiente de duelo en la comunidad deportiva. Su legado trasciende títulos y competencias, al ser recordado como un profesional comprometido con el bienestar de los atletas.

Las honras fúnebres se realizarán en Manizales. La velación inició a las 2:00 p. m. en la Sala tres de Jardines de La Esperanza, mientras que la eucaristía está programada para el sábado 11 de abril a las 4:00 p. m. en Jardines de La Esperanza La Nubia.

Más allá de su hoja de vida, quienes lo conocieron destacan su vocación de servicio y su aporte al desarrollo del deporte en Colombia. En disciplinas como el fútbol y el ciclismo, su trabajo contribuyó al crecimiento de procesos que hoy siguen vigentes.