Campeón con Millonarios anunció su retiro del fútbol profesional

En esta época del año, varios jugadores del fútbol profesional colombiano, comienzan a evaluar los objetivos para la próxima temporada, motivo por el cual, muchos de ellos empiezan a anunciar su retiro del fútbol profesional, pues consideran que ya han vivido muchos años detrás de una pelota y que es hora de compartir tiempo en familia.

Uno de los que anunció su retiro en las últimas horas fue Nelson Ramos, arquero colombiano que le dedicó 20 años de su vida al fútbol profesional, pasando por clubes importantes como Millonarios, América de Cali, Bucaramanga, Equidad, entre otros, dejándole varias alegrías a los hinchas de los respectivos clubes.

Por medio de sus redes sociales, el guardameta vallecaucano dio a conocer la decisión que tomó junto a su familia para el próximo año, afirmando que durante este fin de semana va a disputar su último partido como profesional con Boca Juniors de Cali en la última jornada del torneo de ascenso y que después de ello ‘colgará los guantes’.

“Adiós mi gente, gracias por tanto a los que me quieren y a los otros hinchas que también no me quieren, pues el fútbol tiene infinidad de sentimientos. Gracias Dios por vivir todos los momentos en 20 años”, agregó el guardameta en su cuenta de Instagram.

Nelson Ramos es uno de los arqueros con mayor experiencia en el fútbol colombiano, logrando dejar huella en los diferentes equipos que estuvo. El más recordado su paso por Millonarios, donde logró ganarse el cariño de la gente, además de levantar dos títulos con el conjunto embajador luego de casi 24 años de sequía.

Palmares de Nelson Ramos en su carrera

A pesar de tener más de 15 años de carrera deportiva, Nelson Ramos no levantó tantos títulos, pues a sus 39 años, solo levantó tres títulos profesionales: Torneo Apertura con el Deportivo Pasto en el 2006, Copa Colombia con Millonarios en el 2011 y el Torneo Finalización con el conjunto embajador en el 2012.

Durante toda su carrera, Ramos logró disputar 350 partidos oficiales en 10 clubes, 9 en el fútbol nacional y uno en el exterior, además logró dejar una huella en los arqueros de Colombia, pues en los 350 partidos jugados, anotó 10 goles, convirtiéndose en uno de los guardametas goleadores del balompié nacional.

