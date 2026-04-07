Segunda selección clasificada a cuartos del Mundial 2026: próximo rival y fecha

La Selección de Francia derrotó 1-0 a Paraguay este sábado 4 de julio y se convirtió en el segundo equipo clasificado a los cuartos de final del Mundial 2026.

Los dirigidos por Didier Deschamps ahora enfrentarán a Marruecos en busca de un cupo entre los cuatro mejores del torneo.

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La Copa del Mundo 2026 ya comienza a definir a sus grandes protagonistas. Francia dio un paso más hacia el título al imponerse por la mínima diferencia sobre Paraguay en un partido intenso y muy disputado, disputado en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

El conjunto francés tuvo que trabajar más de lo esperado para superar a una selección paraguaya que volvió a demostrar solidez defensiva y carácter competitivo. Sin embargo, la calidad individual de Les Bleus terminó inclinando la balanza en un encuentro donde los detalles marcaron la diferencia.

Francia eliminó a Paraguay en los octavos de final

Paraguay llegaba motivado tras protagonizar una de las mayores sorpresas del Mundial al eliminar a Alemania en la tanda de penales. Ese impulso se reflejó nuevamente frente a Francia, que encontró resistencia durante gran parte del compromiso.

La diferencia llegó gracias a Kylian Mbappé, quien convirtió desde el punto penal y firmó el único tanto del encuentro. El delantero francés volvió a responder en un momento decisivo y mantuvo a su selección en carrera por el título.

Con esta anotación, Mbappé alcanzó los siete goles en la presente Copa del Mundo y quedó igualado con Lionel Messi en la cima de la tabla de artilleros del torneo.

¿Quién será el próximo rival de Francia en el Mundial?

Con la victoria sobre Paraguay, Francia avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a Marruecos, selección que previamente dejó en el camino a Canadá para convertirse en la primera clasificada a esa instancia.

El compromiso entre franceses y marroquíes está programado para el jueves 9 de julio, a las 3:00 p. m. (hora de Colombia), en Boston.

Será un duelo de alto nivel entre una de las grandes favoritas al título y una selección que continúa sorprendiendo con su rendimiento en el campeonato.

Así quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026

El gol de Mbappé también reavivó la lucha por el Botín de Oro del torneo.

Así marcha la clasificación de máximos anotadores:

Lionel Messi: 7 goles. Kylian Mbappé: 7 goles. Erling Haaland: 5 goles. Harry Kane: 5 goles.

La pelea entre Messi y Mbappé promete mantenerse hasta las últimas instancias del campeonato, mientras Francia continúa firme en su objetivo de conquistar una nueva Copa del Mundo.