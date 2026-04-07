JEP identificó y entregó los cuerpos de tres víctimas de desaparición forzada en el Urabá

La Jurisdicción Especial para la Paz confirmó el hallazgo de tres cuerpos de víctimas de desaparición forzada en el Urabá, entre 2000 y 2001, a partir de información aportada por antiguos integrantes de las extintas Farc en el marco del Caso 04.

Se trata de Luis Eduardo Aguirre, Humberto Palacios Palacios y una tercera víctima, cuya identidad se mantiene bajo reserva, cuyos restos fueron recuperados durante diligencias de búsqueda adelantadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad y el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) en zonas rurales de San José de Apartadó.

La identificación de estas tres personas se dio gracias al trabajo articulado de la JEP, Medicina Legal y las familias, quienes aportaron información y muestras biológicas para los cotejos genéticos.

Los cuerpos fueron entregados a las familias de las víctimas el pasado 12 de junio, luego de las labores de contrastación, inspección judicial y verificación en terreno adelantadas por la Sala de Reconocimiento y el Grupo de Apoyo Técnico Forense de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).

Así se logró la identificación de los cuerpos

De acuerdo con la JEP, el primer hallazgo se dio el 30 de abril de 2024 en la vereda El Gas, en San José de Apartadó, mientras se adelantaban labores para encontrar a otra persona.

Allí, gracias a los análisis antropológicos y genéticos, se estableció que los restos pertenecían a Humberto Palacios Palacios, quien desapareció el 19 de octubre de 2000 mientras trabajaba en una finca de San Pedro de Urabá, según informaron sus familiares.

Otro de los cuerpos fue recuperado el 1 de mayo de 2024 en el sector conocido como Río Mariano, también en zona rural de San José de Apartadó. A pesar del avanzado deterioro de las estructuras óseas, los análisis científicos determinaron que correspondían a Luis Eduardo Aguirre, agricultor y líder comunitario desaparecido el 10 de julio de 2001.

Asimismo, las labores de búsqueda permitieron exhumar, el 9 de julio de 2024, el cuerpo de la tercera persona en un campo abierto en la vereda La Linda, del corregimiento de San José de Apartadó. La víctima había sido desaparecida forzosamente el 5 de septiembre de 2000.

Diez cuerpos han sido entregados en el marco del Caso 04

De esta forma, la JEP completa diez entregas realizadas en el desarrollo del Caso 04 en la región de Urabá. En total, incluyendo las entregas efectuadas en el Caso Conjunto 03-04 por los hallazgos en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, la Jurisdicción ha entregado dignamente los cuerpos de 28 víctimas a sus familias en la región.

Estas entregas hacen parte de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y el esclarecimiento de crímenes como la desaparición forzada ocurridos en la región del Urabá, con el apoyo de los aportes tempranos a la verdad realizados por comparecientes de las extintas Farc.