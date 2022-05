¡Todo claro! Francisco Meza explicó los rumores de su supuesta renuncia a Santa Fe

Los titulares del fútbol colombiano se los está llevando Independiente Santa Fe en los últimos días. Primero, por el rumor y posterior confirmación de la contratación de Alfredo Arias como nuevo entrenador, y luego, este viernes, tomo fuerza una información que dejó en vilo a todos los hinchas 'cardenales'.

En la mañana de hoy, en redes sociales trascendió la noticia extraoficial sobre la supuesta renuncia de Francisco Meza al club por un conflicto en el tema de vacaciones con el presidente Eduardo Méndez.

Según las versiones, Meza tenía permiso para salir del país con rumbo a México, pero luego de haberse confirmado la llegada de Arias, el club habría decidido bajarle el pulgar al viaje del defensor para que primero conociera al nuevo DT. Tal situación habría desembocado en la supuesta renuncia del jugador.

Sin embargo, horas más tarde, el propio 'Pacho' salió al público y decidió aclarar la situación, afirmando que se trató de un malentendido y que en ningún momento presento su renuncia al club, pues ratificó que su contrato sigue vigente.

"Tengo contrato con Santa Fe, yo no he renunciado al club como se dice por ahí. La verdad es que es una locura eso. No sé como lo interpretaron. Yo sé que fue el mismo presidente el que lo dijo, pero nada. Sigo entrenando con el equipo", confesó el experimentado defensor en diálogo con Caracol Radio.

"Con el 'presi' (Eduardo Méndez) he hablado muy claro y lo que dije ese día es que necesitaba ir a México máximo hasta julio. Tengo que entrar a México por el tema de la residencia que estaba hablando con él desde ya. Él me dijo que pasara la solicitud y listo, pero él no me dijo ni sí, ni no, solo me respondió eso. Entonces él dice que entendió mal", agregó.

Para cerrar el tema y aclarar su viaje, confirmó que: "La idea mía de ir a México es ir en vacaciones, pensando en clasificar a cuadrangulares. La verdad no sé qué pasó con el tema del 'presi'. Él entendió mal y ahí quedó todo claro. Sigo siendo jugador de Santa Fe".

Francisco Meza regresó a Independiente Santa Fe para este semestre luego de haber tenida un muy poca continuidad en el fútbol de México por culpa de las lesiones, pero tras recuperar su forma física y de a poco su nivel en cancha, el defensor fue sincero y dijo que no está asegurada su permanencia debido a la situación financiera del club.

"Santa Fe me abrió las puertas de entrada y también me abrió las de salida. Todos sabemos que en Santa Fe no hay presupuesto. Que viniera a darle la mano y ellos a mí. Entonces, nada, siempre he tenido buena relación. Hasta ahora tengo contrato y la posibilidad de poder salir también está", confesó.

"Sí tengo posibilidades de salir. No he pasado mi renuncia con Santa Fe, tengo contrato con el equipo, quiero seguir jugando. Tengo las ganas, el deseo, hay muchos equipos también, estoy entrenando y si hay posibilidad de salir miraré lo mejor para mí y mi familia”, concluyó, afirmando que no ha tenido contactos para llegar a Junior de Barranquilla, pero que le gustaría esa posibilidad.