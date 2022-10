Everton no es lo mismo sin James Rodríguez: "era el tipo de jugador que no tenemos ahora"

El Everton de la temporada 2020/2021 levantó las expectativas al máximo y no era para menos, en la dirección técnica tenía a un verdadero maestro como Carlo Ancelotti y dentro del campo estaban figuras rindiendo a un alto nivel de la talla de James Rodríguez, Richarlison, Dominic Calvert-Lewin, Allan, Jordan Pickford, entre otros.

Pese a esa plantilla de lujo que tenía, el proyecto era a mediano plazo y en esa campaña no lograron el objetivo de clasificar competencias internacionales, pero el desempeño sobre la cancha ilusionaba con que pronto se pudiera construir un equipo bastante competitivo en la Premier League.

Sin embargo, ese sueño se desmoronó al final del curso. Ancelotti fue tentado para volver al Real Madrid y con la llegada de Rafa Benítez todo se rompió, terminó 'sacando' a James, los demás bajaron su nivel y hasta estuvieron merodeando los puestos de descenso hasta casi el final de la temporada.

Uno de los que tuvo un año destacadísimo con Ancelotti pero que después no volvió a ser el mismo, ni siquiera ahora con Frank Lampard, fue Dominic Calvert-Lewin. En ese 2020/2021 fue uno de los goleadores de la Premier League con 16 tantos, pero en adelante sus números bajaron considerablemente también condicionado por las lesiones.

Everton no es lo mismo sin James Rodríguez

En la temporada 2021/2022 convirtió cinco goles en 17 partidos y en esta lleva uno en tan solo cuatro presentaciones. Esa estadística ya está empezando a preocupar en Everton y Lampard decidió explicar los motivos de ese bajón de quien se pensó en su momento que iba a ser el próximo killer de la Selección de Inglaterra.

Lo que sorprendió de las palabras del DT fue que aparte de argumentar las cuestiones físicas del delantero, dijo que no tiene a su disposición a un volante de la calidad de James Rodríguez para surtirlo de pases de frente al arco listo para definir.

“James era un tipo de jugador muy particular, el tipo de jugador que con toda honestidad no tenemos ahora y eso es todo. Es encontrar otras formas de conectar al equipo para que Dominic no esté aislado en su forma de jugar”, declaró Frank Lampard.