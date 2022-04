Homenajes a Freddy Rincón en el América-Cali: 'Teo' y Ramos lucirán el dorsal 19

El fútbol mundial llora la partida de Freddy Rincón, luego de que el miércoles se confirmara su fallecimiento tras un accidente el pasado lunes en horas de la mañana y donde durante tres días se esperaba otro desenlace.

Homenajeado en todo el mundo, pero sobre todo en Colombia y más específicamente en Cali, el secretario de Recreación y Deportes de la ciudad caleña aseguró haber hablado con Rincón 12 horas antes del accidente.

“Me dijo que estaba en el barrio Ciudad Córdoba, compartiendo con unos compañeros. Lo llamé para que me orientara sobre el trayecto, porque tenía previsto ir al partido Corinthians vs Deportivo Cali. Me comentó que el vuelo Cali - Bogotá - Sao Pablo tenía un tiempo aproximado de 6 horas”

En declaraciones a Diario AS, el gerente se refirió sobre la despedida que se le brindó a Rincón en el estadio Pascual Guerrero, en donde el sábado contará con una misa.

“Estamos coordinando todo el tema logístico en el Pascual Guerrero, donde sería trasladado este sábado en horas de la mañana. De 10 a 12 se efectuará una eucaristía, en la tribuna Sur, con la familia y los compañeros de la Selección Colombia. Luego, el público podrá ingresar, hasta la 4 de la tarde, para darle la despedida al ídolo. Luego, será trasladado al cementerio Metropolitano del Sur”

Además, el exjugador también tendrá su homenaje en el clásico entre América y Cali, el cual se disputará el domingo y donde los capitanes de equipo llevarán el número 19 en su camiseta.

“La idea es que salgan los dos equipos con la camiseta de la Selección Colombia, con el nombre de Freddy Rincón y el número que él lucía, y que Teófilo Gutiérrez y Adrián Ramos jueguen con el número 19, en homenaje a Rincón”

Freddy Rincón y su homenaje en el estadio Pascual Guerrero

En otras declaraciones, el secretario se refirió al mural que tendrá el jugador en la casa de fútbol de todos los caleños.

“Desde el año anterior, estamos coordinando la realización de un mural en el sector de Oriental del estadio Pascual Guerrero, donde estarían, Adolfo ‘el Tren’ Valencia, Faustino Asprilla y Freddy Rincón, quien había quedado de ir el pasado martes a la Secretaría del Deporte. Estas iniciativas, las estamos coordinando con la Secretaría de Paz de la Alcaldía de Cali, con el apoyo de la barra popular del América”

Por último, sobre el legado de Freddy Rincón, el gerente solo tuvo palabras de agradecimientos.

“Freddy Rincón fue un referente nacional e internacional que nos dio las emociones más grandes que como país hemos vivido por el fútbol”

