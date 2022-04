"Todavía no me lo creo": Aristizábal llora la partida de Freddy Rincón

La tristeza por la partida de Freddy Rincón sigue golpeando a sus excompañeros de la Selección Colombia, a quienes les ha dado muy duro la partida del ‘Coloso de Buenaventura’. Por esa razón, el último en no poder contener las lágrimas fue Víctor Hugo Aristizábal.

Durante el programa del cual hace parte, el exfutbolista dejó claro lo duró que ha sido la partida de su amigo.

Esto es una cosa muy difícil porque nosotros no éramos amigos, nosotros éramos una familia. Somos una familia

“Esto es una cosa muy difícil porque nosotros no éramos amigos, nosotros éramos una familia. Somos una familia. Toda esa generación del 90. No veíamos la hora de concentrarnos en la Selección para vernos, para hablar, para entrenar, para competir, para reírnos, para trasnocharnos, para jugar cartas, para pelear, para alegar, para todo, lo que pasa en una familia”

Sin poder contener las lágrimas, Aristizábal aseguró que no ha podido asimilar su muerte

Yo todavía no me la creo, no me la creo

“Pasa esto de un momento a otro. ¡Uf!. Esto es muy duro. Yo todavía no me la creo, no me la creo. Me gusta escuchar los audios de nuestras conversaciones todo el tiempo, las escucho todo el tiempo. La felicidad que nos daba hablar, mandarnos mensajes, insultarnos, decirnos que nos amábamos. Ese tipo era un gran ser humano“

Freddy Rincón y su homenaje en el estadio Pascual Guerrero

El homenaje a Freddy Rincón se dará este sábado desde las 10:00 a.m.

El lugar de culto para exjugador será el estadio Pascual Guerrero, en donde la sala de homenaje serpa en la tarima sector sur del estadio.

Además, la ceremonia será desde las 10: 00 a.m. hasta las 12:00 p.m., y tras ese suceso se dará el ingreso al público que quiera despedirse por última vez de Freddy Rincón y las puertas estarán abiertas para todos los asistentes hasta las 4:00 p.m.

Después de la velación, la hora de salida del estadio para el lugar del camposanto es a las 4:00 p.m. y en el Metropolitano del Sur, lugar donde será enterrado (6:00 p.m.).

