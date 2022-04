Carlos Antonio Vélez se refirió al silencio de James Rodríguez sobre Freddy Rincón

El silencio público de James Rodríguez sobre la trágica muerte de Freddy Rincón sigue haciendo eco debido a que varios compañeros de la Selección Colombia se han pronunciado y debido a la postura que ha tomado el ‘10’ del Al-Rayyan catarí, las críticas no han faltado.

Sin embargo, lejos de acrecentar las críticas respecto al silencio de James, el periodista Carlos Antonio Vélez en declaraciones a Antena 2 se refirió a esa situación.

“Lo único que pido es que lo dejen descansar en paz. Sobran las polémicas a esta altura, sobre todo en ese temita del porqué algunas personas, y particularmente señalaban a James, no habían mostrado sentimientos de dolor o compañía”

Además, Vélez, que es uno de los principales críticos de James Rodríguez en temas futbolísticos, tomó postura y defendió al futbolista del Al-Rayyan.

“Está en todo su derecho, que puede verse feo, lo que quiera, pero está en su derecho y eso no lo podemos vulnerar. Así como hubo gente que se sintió y le dolió, hubo otra a la que no le dolió y no pasa nada. No es mejor ni peor ser humano”

Para nadie es un secreto que la relación entre ambos referentes de la Selección Colombia no terminó de la mejor manera, debido a las críticas del exfutbolista Rincón en su momento y las respuestas que no se hicieron esperar por partes de James.

Por tal motivo, el silencio de James ha generado en algunas personas molestia y además han expresado su indignación en las redes sociales con el actual ‘10’ de la Selección Colombia.

