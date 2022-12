¿Humo o realidad? Fuad Char habló de estelares regresos de Teófilo, Cuellar y Cantillo

En Junior de Barranquilla le quieren madrugar al 2023. No hay tiempo para seguir en duelo por la nefasta temporada durante el presente año y ya piensan en los nuevos retos que aparecen en el horizonte para tener revancha.

El fracaso ya es parte del pasado y el clan Char le quiere de dar vuelta a la página. Como siempre pasa a estas alturas del año, el periodo de transferencias se vive de una manera diferente en Barranquilla. La más que amplia billetera de los dueños del club ilusionan a los hinchas con fichajes estelares que engalanan el fútbol colombiano.

Después de haber contratado a Carlos Bacca para el semestre anterior, el elenco 'tiburón' quiere dar nuevos golpes en la mesa para el siguiente año con todo y eso que ya no estarán en Copa Libertadores. Dominar primero el fútbol colombiano es la obsesión de los dueños del club.

De hecho, Fuad Char reveló este lunes que tienen negociaciones con el volante argentino Brahian Alemán y que esperan concretarlo pronto. Pero además, se refirió a los rumores de otros fichajes bomba para el FPC.

Fuad Char descartó a Teo, Cuellar y Cantillo en Junior

En los últimos días se habló de la posibilidad de que Junior trajera de regreso a tres jugadores de buen recorrido y con experiencia en Selección Colombia: Gustavo Cuellar, Víctor Cantillo y el ídolo Teófilo Gutiérrez.

Pese a la expectativa que despertaron esas versiones dentro de la hinchada, Fuad Char aclaró que por costos, no podrán concretar estas opciones que aparecieron como un sueño. También negó cualquier negociación con otras estrellas de más nivel como Juan Fernando Quintero y el argentino Javier Pastore, quien acaba de rescindir contrato con Elche de España.

"No hay posibilidad con Víctor (Cantillo), está en otro nivel. Teófilo (Gutiérrez) también está descartado. Tampoco Gustavo Cuéllar. Buscaremos jugadores de acá y algunos extranjeros como Brahian Alemán y un delantero que se me escapa el nombre (....) Lo de Quintero no tiene asidero", sentenció en una breve atención a medios.

Fuad Char sobre Teófilo Gutiérrez:



En diciembre de 2021 dijo: "Teo no, Teo ya se fue".



Miren su reacción hoy cuando le preguntaron si el delantero barranquillero estaba descartado para Junior.



👉https://t.co/o0vTE4xpw1 https://t.co/xWf6oohtat pic.twitter.com/bNmIvCSAsf — Nuestros Deportes (@nuestrosdporte2) December 6, 2022

Por otra parte, el directivo aseguró que aunque se haya anunciado la no renovación de Fernando Uribe, existen negociación para evaluar la continuidad del delantero, que tuvo un pobre rendimiento en 2022 producto de las continuas lesiones que sufrió.