Aficionados del fútbol colombiano insinúan posibles ‘amaños’ en el torneo: ¿por qué?

Una vez más el fútbol colombiano vuelve a estar en el ojo del huracán por varios aficionados, puesto que por medio de las redes sociales se ha puesto en cuestionamiento los últimos compromisos del balompié nacional, donde extrañamente se han presentado varios goles, lo que generó sospecha entre varios seguidores del FPC.

Los juegos entre Junior Barranquilla (7) vs. Unión Magdalena (1), Atlético Nacional (5) vs. Equidad (0), Alianza Petrolera (1) vs. Junior de Barranquilla (5) y América de Cali (5) vs. Boyacá Chicó (0) son los que comenzaron a despertar la sospecha de posibles amaños en el fútbol colombiano, puesto que son marcadores estrepitosos y muy pocos vistos en el balompié nacional.

Uno de los que comenzó a sospechar sobre los últimos resultados del fútbol colombiano fue Iván Mejía, periodista deportivo, quien por medio de sus redes sociales lanzó un fuerte dardo sobre la posibilidad de ‘amaños’ en el fútbol colombiano, recordando lo acontecido hace pocos días en el fútbol de Bolivia, donde la liga fue cancelada por amaños.

“El Fútbol Colombiano y una tendencia muy rara” y escribió: “Hmmm, desconfía y acertaréis!!”, aseguró el reconocido periodista en su cuenta de X (antiguamente llamada Twitter) y el cual fue acompañado con la foto de los resultados de los compromisos anteriormente mencionados.

Sin embargo, Iván Mejía no fue el único que levantó sospechas sobre los posibles ‘amaños’ en el fútbol colombiano, puesto que otros usuarios de la red social X también dejaron sus comentarios sobre lo puede causar un gran escándalo en el balompié nacional y que ha sido denunciado por varios jugadores y entrenadores.

“Que se tiene que investigar, porque raro si es, una liga que se ha caracterizado por precisamente ser de pocos goles y de repente boom”, ¡“Súmele el 4-2 del clásico en dónde antes de iniciar el partido la apuesta sugerida era +5 goles y expulsión de Macalister Silva!”, No sería sospechoso si no fuera porque esos resultados tan abultados casi nunca se presentan en el FPC”, fueron algunos mensajes de los aficionados.

Denuncias de entrenadores del FPC

Vale mencionar que la última persona que denunció este tipo de acciones en el fútbol colombiano fue Alejandro Guerrero, entrenador de Boca Juniors de Cali, quien aseguró en rueda prensa que varios jugadores de su plantilla hacían ‘amaños’ de partidos, prendiendo las alarmas en todas las autoridades.

“El amaño de partidos no lo podemos controlar como directores técnicos porque son situaciones que no están en nuestro control, porque son cosas extra-futbolísticas que han jugado en nuestra contra”, aseguró.

