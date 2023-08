Las figuras del fútbol español que se volcaron en contra de Luis Rubiales por no renunciar

El mundo del deporte en España se volcó todo en contra de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, tras no renunciar a su cargo en después del escándalo del beso forzado con Jenni Hermoso tras ganar el Mundial Femenino 2023. El directivo dio unas declaraciones donde indicó que no iba a dimitir.

"No voy a dimitir, no voy a dimitir", repitió Rubiales en la Asamblea, desafiando las múltiples peticiones de los últimos días.

"Estas personas que están tratando de asesinarme públicamente, me voy a defender", aseguró Rubiales, que también arremetió contra Javier Tebas, el presidente de La Liga, con el que lleva años de discrepancias.

Sin embargo, este discurso no fue tomado bien en España, y varios futbolistas, e incluso clubes, criticaron la posición de Luis Rubiales.

Empezando por el FC Barcelona, el club emitió un comunicado respecto a la no renuncia del directivo, condenando el hecho ocurrido en el Mundial.

"El FC Barcelona quiere dejar bien claro que considera totalmente impropia y desafortunada la actuación del presidente de la RFEF durante la celebración del Mundial de fútbol conseguido por la selección española femenina. Son unos hechos que consideramos lamentables, que el propio Sr. Rubiales consideró un error y por los que pidió disculpas. Ante estos hechos injustificables, el FC Barcelona se compromete a continuar en la línea de apoyar al deporte femenino, a la plena igualdad entre hombres y mujeres en el mundo del deporte y en la sociedad en general, a garantizar la seguridad de la mujer en el deporte y a denunciar cualquier actuación que vulnere nuestros principios y Estatutos".

Deportistas se pronunciaron en contra de Luis Rubiales

En la misma tónica, varios deportistas españoles se pronunciaron respecto a este caso. Una de ellas fue Alexia Putellas, figura del FC Barcelona y compañera de Jenni Hermoso en la Selección, publicando el siguiente mensaje:

"Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera Jenni Hermoso".

Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera @Jennihermoso — Alexia Putellas (@alexiaputellas) August 25, 2023

Además, Sergi Roberto, capitán del FC Barcelona, citó el trino, diciendo "Estamos con vosotras".

Por su parte, Iker Casillas y David De Gea, dos legendarios arqueros españoles, también dejaron clara su posición frente a la situación de Luis Rubiales:

Me sangran los oídos 🎪🎭 — David de Gea (@D_DeGea) August 25, 2023

Tendríamos que estar estos 5 días hablando de nuestras chicas! De la alegría que nos dieron a todos! De presumir de un título que no teníamos en el fútbol femenino pero… — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 25, 2023

Además, Borja Iglesias, delantero del Real Betis y de la Selección Española, anunció que no volverá a vestir la camiseta de España mientras la situación no cambie, y actos como el de Rubiales "no queden impunes".

Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes. — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) August 25, 2023

