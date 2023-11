Delantero rechazó a la Selección Colombia: ni siquiera leyó la carta de la Federación

El delantero colombiano Julián Quiñones, quien recientemente obtuvo la nacionalidad mexicana, ha explicado su decisión de rechazar la posibilidad de representar a la Selección Colombia.

Durante sus vacaciones, Quiñones recibió una carta de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para unirse a la tricolor, sin embargo, el futbolista dejó claro que ni siquiera la leyó y optó por rechazarla.

"Siempre sentí en mi corazón que quería representar a México. Cuando recibí la oportunidad de unirme a la selección colombiana, me encontraba de vacaciones con mi familia en Colombia. Mi representante me preguntó si había leído la carta y le respondí que no, que no iba a leer la de Colombia y la rechazamos. Más tarde, me acercaron de nuevo desde Colombia, pero siempre les he dado la misma respuesta, que no", afirmó Quiñones.

La selección a la que representará Julián Quiñones

El jugador también comentó que durante el tiempo que la oferta de Colombia se hizo esperar, su amor por México creció aún más.

"Cuando tenía 4 años, vine a México y nunca regresé a Colombia. Me quedé aquí porque me sentía tranquilo y cómodo. La gente me ha tratado muy bien, tengo a mi esposa y pronto seré padre. México me ha dado todo: paz mental y toda la tranquilidad que alguna vez soñé. Creo que la mejor manera de agradecerle a México es representándolo", agregó.

Los partidos que jugará Julián Quiñones con la selección de México

Tras obtener la nacionalidad mexicana, Quiñones fue convocado por la selección mexicana para los partidos contra Honduras en la Nations League.

Estos encuentros se llevarán a cabo el viernes 17 y el martes 21 de noviembre. Es un momento importante para Quiñones, quien está emocionado por la oportunidad de representar a México en el ámbito futbolístico internacional.