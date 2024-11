Cinco futbolistas fueron expulsados de sus clubes por jugar copa de ‘Kun’ Agüero

Cinco futbolistas de la liga argentina, incluidos tres de primera división, fueron desvinculados por sus respectivos clubes, después de participar en la Copa Potrero, un certamen amateur que tiene como uno de sus organizadores al exmundialista Sergio 'Kun' Agüero.

El primero en ser excluido fue el volante Lautaro Torres, del club Los Andes (3a división), que disputó el viernes pasado un cotejo en la Copa Potrero, un día antes de la final que su equipo perdió contra Colegiales (0-2) por el ascenso a la segunda categoría.

En ese partido por la Copa Potrero, Torres representó a la entidad Montereyes e ingresó con el seudónimo de "Luciano" Torres, pero fue fácilmente reconocido, y más allá de esta situación, al día siguiente fue titular en Los Andes.

Los Andes anunció que se decidió "desafectar del plantel al futbolista Lautaro Torres" y que se encuentran "trabajando en su desvinculación contractual, debido a una conducta que constituye una falta grave".

Poco después le tocó salir a Juan Ramón Zarza, jugador que estaba a préstamo en Excursionistas (tercera división) pero cuyo pase pertenece a Independiente, de la máxima categoría.

Daniel Seoane, secretario general de Independiente, dijo en la emisora local La Red que, tras hablar con el representante de Zarza, "seguramente" mañana se junten los abogados para rescindir el contrato.

También se le dio por concluido el contrato a Ian Vera, un juvenil de 19 años que estaba a préstamo en San Lorenzo, que en la Copa Potrero jugó encuentros para Alto Pasto.

"En (el club de Buenos Aires) San Lorenzo me rescindieron el contrato. No se comunicaron conmigo, me enteré por las redes sociales", dijo Vera el lunes al canal de streaming AZZ, tras un posteo en su Instagram donde remarcó que "estaba sin ir hace más de cuatro meses".

El cuarto desplazado fue el defensor Agustín Minnicelli, del club Comunicaciones (tercera), y el propio club capitalino anunció que "fue desafectado del plantel profesional por disputar el torneo amateur denominado Copa Potrero".

Y el quinto caso es el de Alejo Sarco, jugador de Vélez (primera), considerado una de las promesas de la entidad que además estaba en conflicto con el club desde hace meses por negarse a renovar su contrato.

En este contexto, el 'Kun' Agüero, ex Manchester City, habló de las decisiones de los clubes.

"Hay equipos que están en instancias finales, como Los Andes, pero la mayoría rescinden contratos para no pagar (sueldos de) diciembre. Buscan la excusa perfecta y nadie dice nada. No me meto, pero que no digan que es por la Copa Potrero", dijo Agüero a ESPN.

El certamen otorga un premio de 210.000 dólares al equipo campeón, casi el triple de lo que recibirá el campeón de la Copa Argentina, de carácter oficial.

En la Copa Potrero, además de futbolistas activos, también participan exjugadores de recordada trayectoria, como Carlos Tévez, Gonzalo Bergessio, José Sand, Mauro Zárate, Ariel Ortega y Marcelo Barovero.

