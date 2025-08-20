Gabriel Raimondi habló sobre su futuro tras la eliminación de América de Cali de la Sudamericana

Huele a crisis en América de Cali con el técnico Gabriel Raimondi. El equipo quedó eliminado de la Copa Sudamericana perdiendo los dos partidos de la serie de octavos de final ante Fluminense y en la Liga BetPlay están en el puesto 18 con 4 puntos de 15 posibles.

Este domingo, el cuadro escarlata estará enfrentando a Atlético Nacional en el estadio Pascual Guerrero, lo que podría ser un punto de inflexión o el KO definitivo para el estratega argentino que vive su primera experiencia con un equipo de primera división. Ante este panorama, se refirió a su futuro.

¿Qué dijo Gabriel Raimondi tras la eliminación de América?

El técnico argentino habló en la rueda de prensa tras la nueva caída ante Fluminense, en donde analizó las razones de la eliminación. "El equipo dio todo en cancha, pero nuevamente hubo errores que nos costaron de entrada. Pagamos errores que ante equipos de tanta jerarquía no se pueden cometer".

Sobre el planteamiento para buscar igualar el marcador, dijo. "La idea de ir a buscar un gol estuvo de entrada. Nunca renunciamos a la pelota ni al ataque en medio de la presión del resultado y el escenario".

El futuro del técnico Gabriel Raimondi

Finalmente, el estratega fue consultado sobre su continuidad en 'La Mechita', a lo que comentó. "Nosotros tenemos que pensar en lo que viene. Regresamos del viaje, para enfocarnos en el partido contra Nacional y buscando que sea un nuevo punto de partida. No pienso en mi futuro, pienso en el próximo partido".

Lo que se había revelado en el pasado desde el entorno escarlata, es que en caso de que Raimondi perdiera los partidos ante Fluminense y contra Atlético Nacional, se entraría a evaluar su futuro por parte de las directivas.