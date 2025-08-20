CANAL RCN
Deportes

Gabriel Raimondi habló sobre su futuro tras la eliminación de América de Cali de la Sudamericana

El técnico de América de Cali se refirió a su continuidad luego de caer en la serie ante Fluminense y el mal momento en la Liga BetPlay.

Gabriel Raimondi América de Cali (1)
FOTO: América de Cali

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
07:16 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Huele a crisis en América de Cali con el técnico Gabriel Raimondi. El equipo quedó eliminado de la Copa Sudamericana perdiendo los dos partidos de la serie de octavos de final ante Fluminense y en la Liga BetPlay están en el puesto 18 con 4 puntos de 15 posibles.

América de Cali se despidió de la Copa Sudamericana: Fluminense lo eliminó sin piedad
RELACIONADO

América de Cali se despidió de la Copa Sudamericana: Fluminense lo eliminó sin piedad

Este domingo, el cuadro escarlata estará enfrentando a Atlético Nacional en el estadio Pascual Guerrero, lo que podría ser un punto de inflexión o el KO definitivo para el estratega argentino que vive su primera experiencia con un equipo de primera división. Ante este panorama, se refirió a su futuro.

¿Qué dijo Gabriel Raimondi tras la eliminación de América?

El técnico argentino habló en la rueda de prensa tras la nueva caída ante Fluminense, en donde analizó las razones de la eliminación. "El equipo dio todo en cancha, pero nuevamente hubo errores que nos costaron de entrada. Pagamos errores que ante equipos de tanta jerarquía no se pueden cometer".

Sobre el planteamiento para buscar igualar el marcador, dijo. "La idea de ir a buscar un gol estuvo de entrada. Nunca renunciamos a la pelota ni al ataque en medio de la presión del resultado y el escenario".

El futuro del técnico Gabriel Raimondi

Finalmente, el estratega fue consultado sobre su continuidad en 'La Mechita', a lo que comentó. "Nosotros tenemos que pensar en lo que viene. Regresamos del viaje, para enfocarnos en el partido contra Nacional y buscando que sea un nuevo punto de partida. No pienso en mi futuro, pienso en el próximo partido".

Neyser Villarreal rompió el silencio tras ponerse la camiseta del América de Cali: tomó decisiones
RELACIONADO

Neyser Villarreal rompió el silencio tras ponerse la camiseta del América de Cali: tomó decisiones

Lo que se había revelado en el pasado desde el entorno escarlata, es que en caso de que Raimondi perdiera los partidos ante Fluminense y contra Atlético Nacional, se entraría a evaluar su futuro por parte de las directivas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Alfredo Morelos

Morelos no se guardó nada y mandó indirecta contra Edwin Cardona tras eliminación

Atlético Nacional

¿Exagerado? Salió a la luz el video de la expulsión de Edwin Cardona en Copa Libertadores

Atlético Nacional

Atlético Nacional, eliminado de Libertadores tras caer en penales ante Sao Paulo: Marino Hinestroza falló

Otras Noticias

Artistas

Shock mundial: reconocido cantante fue asesinado en un hecho sicarial

El cantante se encontraba estacionado en su camioneta y fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en moto.

Secretaria de Movilidad

Señal de parqueo con una 'X': casos puntuales donde se les aplica sanción a conductores

Conozca todo lo que debe saber sobre esta dudosa señal de tránsito.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 20 de agosto de 2025

Bogotá

Violento atraco en Bogotá: ladrones amenazaron con armas para llevarse millonaria mercancía

Alimentos

Anís: la planta aromática con sorpresivos beneficios para la salud corporal