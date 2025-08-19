América de Cali se despidió de la Copa Sudamericana: Fluminense lo eliminó sin piedad

El camino de América de Cali en la presente edición de la Copa Sudamericana llegó a su fin. A pesar de la ilusión generada en la afición, el conjunto 'escarlata' no pudo superar la prueba de Fluminense en los octavos de final.

El equipo brasileño, con una actuación sólida tanto en el partido de ida en Cali como en la vuelta en Río de Janeiro, certificó su pase a la siguiente ronda, dejando al América de Cali eliminado de la competición continental.

La ilusión de la hinchada americana de ver a su equipo avanzar en el torneo se desvaneció tras la derrota en suelo brasileño.

América de Cali eliminado a manos de Fluminense

El partido de vuelta, disputado en el mítico estadio Maracaná, culminó con un marcador de 2-0 a favor de Fluminense, resultado que se sumó al 2-1 adverso para los 'diablos rojos' sufrido en el encuentro de ida en el Pascual Guerrero.

América de Cali eliminado no logró pasar de ronda ante la jerarquía de Fluminense, que supo imponer su juego y eficacia en momentos cruciales. La contundencia del ataque brasileño y la solidez defensiva fueron factores determinantes en el desenlace de la llave.

América de Cali se despidió de la Copa Sudamericana

El partido de ida en Cali, disputado en el estadio Pascual Guerrero fue el primer golpe para el conjunto escarlata.

A pesar del esfuerzo, la jerarquía del Fluminense se impuso, llevándose una valiosa victoria como visitante. Este resultado obligaba al América a buscar la hazaña en Río de Janeiro, una misión que se antojaba complicada desde el inicio.

El marcador se abrió a los 23 minutos. Tras una destacada jugada de Hércules Pereira, quien le envió un pase magistral a Kevin Serna, el delantero colombiano controló el balón y con un remate potente venció al portero Soto para anotar el primer gol.

En el Maracaná, el equipo colombiano no pudo encontrar su mejor versión. Matheus Martinelli se encargó de sentenciar la eliminatoria al minuto 56, marcando el segundo gol para el Fluminense que dejaba al América de Cali eliminado.

A partir de ese momento, el equipo brasileño manejó el encuentro a su gusto, con la tranquilidad que le daba la ventaja en el marcador.

De esta manera, el sueño de la Copa Sudamericana se desvaneció para el América de Cali, que ahora deberá enfocar sus esfuerzos en los torneos locales para reponerse de esta dura derrota.