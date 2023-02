Gamero no olvida: el DT "dolido" por sanción a Cataño, tras lo ocurrido en Tolima-Millonarios

Luego de conocerse las sanciones que dejó la agresión de un hincha al futbolista Daniel Cataño, previo al partido de la fecha 4 entre Deportes Tolima y Millonarios. Alberto Gamero habló por primera vez de las decisiones que tomó el Comité Disciplinario de la Dimayor, tras la victoria de su equipo contra Jaguares el sábado.

El estratega del conjunto ‘Embajador’ fue preguntado sobre cómo se encuentra su futbolista, luego de una semana complicada.

“El jugador está tranquilo, muy tranquilo. Y creo que se tomó la mejor decisión, de jugar el partido nuevamente. Desafortunadamente, hubo fechas (de sanción) para Cataño, desafortunadamente hubo fechas (de sanción) para el Deportes Tolima”

Lamentando las sanciones impuestas, el técnico con extenso paso en el Tolima, no pudo ocultar su tristeza por lo ocurrido en Ibagué.

“A mí fue de las personas que más me dolió, ustedes saben que yo estuve allá, tengo muchos amigos allá. Y nunca pensé y nunca quise que sucediera lo que sucedió. Pero esto es un llamado, no solamente para el Tolima, sino para todo el fútbol colombiano. Vayamos al estadio a divertirnos a buscar ser ese hincha del equipo, sin importar resultado. A veces, el hincha solamente viene a: Hoy hay que ganar, hoy hay que ganar. A veces, en el fútbol, no se puede ganar, por ‘X’ o ‘Y’ motivo. Pero al hincha, lo que uno le pide, es que disfruten su equipo, el momento. Aquí vinimos a divertirnos”

En contexto: Dimayor sancionó fuertemente a Daniel Cataño por responder la agresión del hincha

Alberto Gamero y un mensaje a los hinchas del FPC

Por último, el entrenador de Millonarios, aunque hizo referencia a lo ocurrido la semana pasada en el estadio Manuel Murillo Toro, pidió para que eso no se replique en otro escenario deportivo del país.

“Que quede para los equipos a los que les ha pasado eso, que esto quede de tarea; que no vuelva a pasar. Ni en Ibagué, ni en Bogotá, ni en Barranquilla, ni en ninguna parte. Porque son actos que no podemos ver, niños viendo una escena de esas. Que quede. Pero creo que se hizo lo mejor, que es programar el partido y que lo vayamos a jugar con el Deportes Tolima”