El 'Tata' Martino reveló nuevos detalles de la lesión de Lionel Messi

Tras su temprana sustitución en el último partido del Inter Miami, el técnico Gerardo Martino avanzó que Lionel Messi y Jordi Alba serán baja en la jornada de este domingo 24 de septiembre en la MLS y son duda para la final de la US Open Cup del 27 de septiembre.

Tanto Messi como Alba, que venían arrastrando fatiga muscular, regresaron al once inicial, pero tuvieron que ser sustituidos en los minutos 37 y 35 de la goleada 4-0 ante el Toronto FC.

Estratega argentino habló ante la prensa

Ante esta situación, Gerardo ‘Tata’ Martino habló acerca de la situación de Messi, quien en su último encuentro le pidió el cambio al entrenador por una molestia vivida.

“Me parece que su experiencia hace que tenga la capacidad, incluso dentro de un partido y con las pulsaciones altas, para saber cuándo parar, cuándo decir basta, cuándo tomar recaudos”, mencionó el técnico en rueda de prensa.

Con estas palabras, Martino resaltó la prudencia de Messi para dosificar sus esfuerzos físicos. “Queremos ver mucho más tiempo a Leo en las canchas y en ese sentido tengo que ayudarlo. A mí me viene bien que él tome conciencia de que hay momentos en que hay que parar”.

Por este llamado, Gerardo sustituyó en la primera parte a Messi en el partido 4-0 contra Toronto. Por lo tanto, el astro argentino no estará con el Inter Miami este domingo contra el Orlando City.

”Leo está con el tema de la cicatriz vieja y día a día lo iremos evaluando”, anunció.

Messi no estará a disposición del Inter Miami

Ante la molestia del actual campeón del mundo, el ‘Tata’ reconoció que aunque no es médico, el asunto pasa más por una molestia, que por un dolor. ”La cicatriz molesta, no sé si duele. La verdad es que no tengo idea, eso es a lo mejor algo mucho más médico como para dar yo una explicación, pero sí sé que es probable que esas cicatrices molesten y no le permitan, a lo mejor incluso mentalmente, estar liberado para jugar un partido”, resaltó.

