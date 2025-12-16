CANAL RCN
Deportes

Este es el mejor arquero del mundo en 2025, según premios The Best: La FIFA lo coronó

Atajadas decisivas y título clave: así se eligió al mejor arquero del año según la FIFA en los premios The Best.

Gianluigi Donnarumma mejor arquero del mundo The Best FIFA
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
01:31 p. m.
La gala de los premios The Best volvió a poner el foco en las grandes figuras del fútbol mundial y uno de los anuncios más esperados fue el del mejor arquero del 2025, una distinción reservada para quienes marcan la diferencia bajo los tres palos.

En una ceremonia celebrada en Doha, Qatar, la FIFA reveló al guardameta que se impuso sobre una lista de élite y se consolidó como el número uno del planeta.

El reconocimiento llegó tras una temporada exigente, cargada de partidos decisivos y actuaciones determinantes en los torneos más importantes del calendario internacional. La elección no solo tuvo en cuenta estadísticas, sino también impacto en finales, liderazgo y regularidad al más alto nivel.

¿Quién fue elegido como el mejor arquero del mundo por la FIFA en 2025?

El galardón quedó en manos de Gianluigi Donnarumma, arquero italiano del Manchester City, quien fue pieza clave en una campaña histórica para el PSG.

Bajo la dirección técnica de Luis Enrique, el guardameta se convirtió en uno de los grandes responsables del título más importante de la institución: la primera Champions League de su historia.

Donnarumma destacó por su solidez en partidos decisivos, atajadas determinantes y una presencia constante en los momentos de mayor presión. Con apenas 26 años, el italiano logró combinar experiencia, reflejos y liderazgo, cualidades que terminaron inclinando la votación a su favor.

Este nuevo reconocimiento refuerza su estatus como uno de los arqueros más influyentes de la última década y ratifica una carrera que ya había sido premiada anteriormente con el Trofeo Yashin, otorgado por France Football.

A quiénes superó Donnarumma en la votación de The Best

La competencia no fue menor. En la lista de finalistas aparecían nombres de peso como Emiliano ‘Dibu’ Martínez, campeón del mundo con Argentina; Alisson Becker, Thibaut Courtois, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer y Wojciech Szczesny.

La votación, que combinó la opinión de entrenadores, capitanes de selecciones, periodistas y aficionados, seleccionó al italiano por su impacto colectivo y su rendimiento sostenido durante el año.

