CANAL RCN
Deportes

Así felicitó Gianni Infantino a la selección Colombia por clasificarse al Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, celebró la clasificación de la selección Colombia al Mundial del próximo año.

Infantino
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 05 de 2025
12:36 p. m.
La clasificación de la Selección Colombia al Mundial de Estados Unidos 2026 no solo generó alegría dentro del país, sino también en los más altos niveles del fútbol internacional. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció en sus redes sociales para enviar un mensaje de felicitación a la Tricolor, destacando tanto la calidad de sus futbolistas como la pasión de su hinchada.

“Muchas felicitaciones a Colombia por su clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los jugadores de la @fcfseleccioncol son reconocidos por su talento y entrega, y los aficionados colombianos son célebres por su pasión y entusiasmo. Por eso es un placer darles la bienvenida al escenario más importante del fútbol por tercera vez en las últimas cuatro ediciones, en las que han alcanzado en dos ocasiones la fase de eliminación directa”, escribió Infantino.

El mensaje refleja el impacto que ha tenido la selección en el concierto internacional en la última década, consolidándose como un equipo competitivo y protagonista en diferentes instancias mundialistas.

La séptima cita mundialista para la Tricolor

Con esta clasificación, Colombia alcanzará su séptima participación en Copas del Mundo. La primera fue en Chile 1962 y la más recordada, sin duda, la de Brasil 2014, cuando el equipo llegó hasta cuartos de final con James Rodríguez como gran figura. Ahora, bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, el combinado nacional volverá a vivir la ilusión de representar al país en la máxima cita del fútbol.

El plantel cuenta con un equilibrio interesante entre experiencia y renovación. James Rodríguez, líder histórico y referente de la Tricolor, será uno de los emblemas de este proceso, acompañado por Luis Díaz, actual estrella del Bayern Múnich y llamado a ser el sucesor natural en la conducción del equipo.

Expectativa en torno al equipo de Néstor Lorenzo

El camino hacia Estados Unidos 2026 abre nuevas ilusiones para una generación que quiere superar lo hecho en torneos anteriores. Con una nómina sólida y el respaldo de millones de hinchas, Colombia se prepara para asumir el reto con el sello que la caracteriza: talento, sacrificio y un amor profundo por los colores de la bandera.

El reconocimiento de Infantino no hace más que confirmar que el mundo entero tiene los ojos puestos en la Selección Colombia, un equipo que promete ser protagonista en la próxima Copa del Mundo.

