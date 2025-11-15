El día que Teo sacó un arma en el camerino de Racing: Gio Moreno contó cómo fue la pelea con Saja

Giovanni Moreno volvió a ser tendencia en Colombia y Argentina tras revivir uno de los episodios más polémicos en la carrera de Teófilo Gutiérrez.

En una entrevista con ESPN, el exjugador de Racing destapó detalles inéditos de la pelea que en 2012 estremeció el fútbol argentino cuando “Teo” sacó una pistola en pleno vestuario luego del clásico perdido 4-1 ante Independiente.

La bronca previa: expulsión, insultos y el detonante en el camerino

Según relató Moreno en el programa F90, todo comenzó con Teófilo ya expulsado y sentado en silencio en el camerino. Allí Sebastián Saja, arquero y referente de Racing no ocultó su molestia por otra expulsión más del delantero colombiano.

"Teo, mirá, ya me tenés podrido, siempre lo mismo con vos, siempre te expulsan, estás jugando con la plata de mi familia", le habría recriminado Saja, exigiéndole resolver el conflicto “a las duchas”.

La tensión creció cuando el portero insistió: "si sos tan bravo como decís, vení, parate, vamos a las duchas y peleamos", mientras Gutiérrez permanecía callado.

Todo explotó cuando “Teo” soltó la frase que encendió al argentino: "ah, pero a vos te hicieron cuatro y nadie te dice nada". Según Moreno, fue entonces cuando Saja lanzó el primer golpe: “Ahí el Chino le empieza a pegar y Teo se tapaba”.

La pistola que paralizó a todo Racing

Moreno, testigo directo del caos, contó que al ver los golpes intentó intervenir con una patada que “pasó de largo”, lo que provocó que Saja también lo agrediera.

“El Chino me pega un puño que me corta la oreja y otro en la ceja”. En cuestión de segundos, el vestuario se convirtió en una batalla campal, pues “éramos Teo y yo en una esquina mandando puños y patas sin ver nada”.

El momento más dramático llegó cuando Gutiérrez sacó una pistola y lanzó una amenaza que heló a todos: "Ahora sí, maricas. Vénganse pues, hijueputas. De a uno". Según Moreno, nadie se quedó en el lugar. “Él se para atrás mío y empieza a mover la pistola… yo la miraba sin saber si era o no de verdad”, relató.

El incidente fue tan grave que terminó con intervención oficial y, días después, con la renuncia del técnico Alfio Basile, quien no pudo contener el ambiente explosivo del camerino.

Un episodio que marcó al fútbol argentino

Aunque han pasado más de 12 años, esta historia sigue siendo uno de los capítulos más controversiales en la vida de Teófilo Gutiérrez.

Para muchos, confirma su carácter impredecible; para otros, demuestra la intensidad del fútbol argentino.