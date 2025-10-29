CANAL RCN
Duván Vergara vs. Jorge Carrascal: Racing y Flamengo se juegan el pase a la final, hora y dónde verlo

Duván Vergara vs. Jorge Carrascal: duelo colombiano por un lugar en la final de la Copa Libertadores. ¿Quién gana, Racing o Flamengo?

Duván Vergara vs. Jorge Carrascal Copa Libertadores.
Foto: AFP

octubre 29 de 2025
03:03 p. m.
El fútbol sudamericano vivirá una noche cargada de emoción con el enfrentamiento entre Duván Vergara vs. Jorge Carrascal, dos figuras colombianas que buscarán el pase a la gran final de la Copa Libertadores 2025. Racing Club recibirá a Flamengo este miércoles 29 de octubre en el estadio El Cilindro de Avellaneda, en un choque que promete intensidad y talento de sobra.

¿Cómo llegan Racing y Flamengo al decisivo encuentro?

El conjunto argentino, dirigido por Gustavo Costas, tiene la misión de remontar el 1-0 en contra sufrido en el partido de ida en Río de Janeiro.

En ese compromiso, Jorge Carrascal fue el protagonista al marcar el tanto que dio la ventaja al Flamengo, demostrando su calidad y liderazgo en el medio campo del conjunto brasileño.

Por su parte, Duván Vergara, extremo colombiano que ha sido una pieza importante para Racing, se perfila como una de las esperanzas ofensivas del cuadro argentino.

La “Academia” no levanta la Libertadores desde 1967, por lo que los hinchas sueñan con una remontada histórica que les devuelva a una final continental después de casi seis décadas.

Hora y canal para ver Racing vs. Flamengo

El compromiso entre Racing y Flamengo comenzará a las 7:30 p. m. (hora colombiana) y podrá verse por ESPN y Disney+. El ganador de esta serie se enfrentará al vencedor del cruce entre Palmeiras y Liga de Quito, que se definirá este jueves 30 de octubre en territorio brasileño.

Más allá del resultado, el duelo Duván Vergara vs. Jorge Carrascal representa el orgullo colombiano en el máximo torneo de clubes del continente.

Uno de los dos se despedirá a las puertas de la gloria, mientras que el otro seguirá su camino rumbo a la final soñada en Lima, Perú.

¿Quién ganará? No se pierda este partidazo por Copa Libertadores 2025.

