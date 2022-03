Adiós inesperado: Giovanny Urshela no va más con los New York Yankees

De manera inesperada, el domingo en la noche, los New York Yankees anunciaron la salida del colombiano Giovanny Urshela del equipo para la temporada 2022 de la MLB (Major League Baseball).

'Los bombarderos del Bronx' informaron que el beisbolista barranquillero fue transferido a los Minnesota Twins, en una negociación que se llevó mediante un canje, junto a Gary Sánchez, por Josh Donaldson, Isiah Kiner-Falefa y Ben Rortvedt.

"Los New York Yankees anunciaron hoy que adquirieron al INF Josh Donaldson, el INF Isiah Kiner-Falefa y el C Ben Rortvedt de los Minnesota Twins a cambio del C Gary Sánchez y el INF Gio Urshela", escribió el equipo en su cuenta de Twitter.

