Egan Bernal y su recuperación, ilusionan al Ineos

El colombiano Egan Bernal sigue dando pasos de gigante en su recuperación. Todavía alejado de las pistas, el único latinoamericano en ganar un Tour de Francia volvió a subirse a una bicicleta tras el accidente que casi le cuesta la vida el 24 de enero.

Xavier Artetxe, entrenador del colombiano en el Team Ineos, se mostró contento con la recuperación de Egan Bernal y así lo dejó claro en declaraciones a la Gazzetta dello Sport.

“Si tuviéramos que pensar en los tiempos estándar para recuperar, la respuesta sería no (...) Pero Egan es un deportista de primer nivel y sus habilidades de recuperación también están por encima de la media. No rechazaría esta posibilidad aún sin fijarla como meta fija, es una opción que existe. ¿Por qué no? Está trabajando para volver lo antes posible. Podría ser 2023, pero también podría ser el final de este año. No debemos excluirlo”

Sin dar una fecha específica sobre la vuelta del corredor colombiano, Artetxe afirmó que volverá “al máximo nivel” y aseguró que ve a Egan trabajando fuertemente.

“Siempre le he dicho al médico del equipo: que volverá al máximo nivel. Sé que lo que estoy diciendo no tiene base científica, porque no puedes saber lo que va a pasar. Pero lo veo trabajando, y una vez que haya vuelto a tener una fuerte estabilidad musculoesquelética quizás pueda corregir alguna descompensación que había antes, estar más equilibrado. Tiene una motivación, unas ganas increíbles de volver. También será más fuerte psicológicamente”

Después de recibir el alta médica el 6 de febrero, Bernal ha exhibido sus sorprendentes avances en las redes sociales.

A falta de un reporte médico, el ciclista publicó también este sábado una ilustración sobre sus progresos. La imagen retrata su evolución: pasó de estar sentado en una silla a dar sus primeros pasos para ejercitarse luego en una bicicleta estática y posar con su uniforme de Ineos.

Campeón del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia en 2021, ni Bernal ni su escuadra han anticipado una fecha para su regreso a las carreteras.

