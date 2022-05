08:55 AM

Imagenes del Giro Imagenes del Giro 😍 Are you on the roads of the Giro cheering on your favourite champions? Tell us where!



😍 Siete sulle strade del Giro a tifare per i vostri beniamini? Diteci dove!#Giro pic.twitter.com/VDTkQZsv1g — Giro d'Italia (@giroditalia) May 24, 2022