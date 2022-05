🎬Change the title of a famous film to describe today's stage Let us begin: "𝙂𝙤𝙣𝙚 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙩𝙝𝙚 𝘾𝙧𝙤𝙨𝙨𝙬𝙞𝙣𝙙" 🎬 Cambia il titolo di un film famoso per descrivere la tappa di oggi. Iniziamo noi: "𝙑𝙞𝙖 𝙘𝙤𝙡 𝙑𝙚𝙣𝙩𝙖𝙜𝙡𝙞𝙤". #Giro pic.twitter.com/OiyPx1Tji2

06:45 AM