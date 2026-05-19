Reacción de Neymar al enterarse en vivo de su convocatoria al Mundial le da la vuelta al mundo

La selección de Brasil confirmó una de las noticias más esperadas por millones de aficionados al fútbol alrededor del mundo. Carlo Ancelotti incluyó oficialmente a Neymar en la convocatoria para disputar la próxima Copa del Mundo, decisión que rápidamente generó repercusión internacional debido al peso histórico y mediático del atacante brasileño.

La presencia del futbolista en la lista definitiva era uno de los temas que más expectativa despertaba dentro del entorno de la ‘Canarinha’. Después de varios meses marcados por dudas físicas, procesos de recuperación y lesiones que condicionaron su continuidad, el delantero finalmente recibió el llamado para volver a representar a su país en la máxima competición del fútbol.

La noticia no solo impactó por lo deportivo. También provocó una escena profundamente emotiva que se volvió tendencia en redes sociales pocas horas después del anuncio oficial.

¿Cómo reaccionó Neymar cuando escuchó su nombre en la convocatoria?

El momento quedó registrado gracias a un amigo cercano del jugador, quien grabó en directo la reacción de Neymar mientras Carlo Ancelotti iba nombrando uno por uno a los convocados de Brasil.

El atacante se encontraba acompañado por familiares, amigos y personas de su círculo más cercano, siguiendo con atención la presentación oficial de la lista. Cuando el entrenador italiano mencionó su nombre, la emoción se apoderó completamente del futbolista.

Neymar no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto delante de quienes compartían ese instante con él. El video comenzó a circular rápidamente en plataformas digitales y acumuló miles de reacciones, comentarios y mensajes de apoyo de aficionados de distintas partes del planeta.

La escena fue interpretada por muchos como una liberación emocional tras un periodo especialmente complejo en su carrera, marcado por largos tiempos de ausencia y constantes dificultades físicas.

¿Qué significa esta convocatoria para la carrera de Neymar?

Más allá de la emoción del momento, la convocatoria representa un capítulo muy importante dentro del recorrido profesional del atacante brasileño. A pesar de las lesiones que lo han acompañado en los últimos años, Neymar volverá a disputar una Copa del Mundo y alcanzará su cuarta participación en el torneo.

El jugador surgido en Santos ha sido durante más de una década una de las principales referencias futbolísticas de Brasil. Su talento, capacidad técnica y protagonismo internacional lo han convertido en una de las figuras más reconocidas del deporte mundial.

Ahora, bajo la dirección de Carlo Ancelotti, tendrá una nueva oportunidad de perseguir uno de los objetivos más importantes de su carrera: conquistar el título mundial con la selección brasileña.

La convocatoria también supone un voto de confianza por parte del cuerpo técnico hacia un futbolista que, pese a los cuestionamientos recientes y a las dificultades físicas, continúa siendo considerado una pieza diferencial para Brasil. Mientras la Copa del Mundo se acerca, Neymar ya protagoniza una de las imágenes más comentadas del torneo incluso antes de que ruede el balón.